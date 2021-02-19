Байден обвинил Россию в стремлении ослабить «европейский проект»

Президент США Джо Байден обвинил Россию в попытке ослабить «европейский проект». Об этом он заявил в ходе выступления по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

США должны противостоять тем, кто пытается представить как нечто нормальное репрессии, заявил он. «Это то, как мы должны отнестись к угрозе из России. Кремль атакует нашу демократии и пытается ослабить нашу систему ценностей», — приводит слова Байдена РБК.

Он добавил, что президент России Владимир Путин пытается ослабить «европейский проект», чтобы не вести переговоры с сильным союзом, а иметь возможность угрожать отдельным государствам.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США заявил, что Россия представляет угрозу для всех членов НАТО. По его словам, Москва подрывает прозрачность и предсказуемость. «Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом», — заявил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.02.2021, 03:40
    Гость: советский инженер

    На самом деле это обращение к Европе: "давайте опять дружить против нехорошей России". Но условия уже изменились, Америка уже не та и сама расколота и вряд ли Байдену удастся справиться с внутренними проблемами а сколько денег это будет стоить? Даже печатный станок им не поможет. И когда начнутся проблемы "дружба против России" начнёт шататься. А у России (если бы удалось ограничить олигархов и поднять промышленность и сельское хозяйство) появится возможность выиграть.

  2. 20.02.2021, 03:26
    Гость: Да

    "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" :)

    Россия виновата, что никак не хочет самораспуститься..

  3. 20.02.2021, 01:08
    Гость: ABCD

    Однако какого высокого мнения Байден о Гегемоне, систему ценностей США он якобы разрушает...До сих пор пока что он свою страну разрушал, я не заметил проблем которые у США или ЕС из за него возникли.

  4. 20.02.2021, 00:51
    Гость: Гость

    А чего только Россия - вы ей определённо льстите. Да весь мир просто мечтает о том, когда же вы наконец завалитесь. А я вообще сплю и вижу, когда же наконец это случится, чтобы своими глазами увидеть, в какой большой жопе окажется наша власть от такого большого облома. Да и не только власть, но и все эти скакуны - а у меня с ними особые счеты имеются. Так что наверное день, когда ЕС наконец распадется, станет одним из счастливейших дней в моей жизни. Это же сколько моих врагов обломается. Так что лично я этот день буду приближать, как могу. И нас таких много. Поэтому вы в любом случае обречены. Запомните мои слова - ЕС обязательно исчезнет с карты мира - можете в этом даже не сомневатся...

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