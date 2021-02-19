Байден обвинил Россию в стремлении ослабить «европейский проект»

22:20 19.02.2021

Президент США Джо Байден обвинил Россию в попытке ослабить «европейский проект». Об этом он заявил в ходе выступления по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

США должны противостоять тем, кто пытается представить как нечто нормальное репрессии, заявил он. «Это то, как мы должны отнестись к угрозе из России. Кремль атакует нашу демократии и пытается ослабить нашу систему ценностей», — приводит слова Байдена РБК.

Он добавил, что президент России Владимир Путин пытается ослабить «европейский проект», чтобы не вести переговоры с сильным союзом, а иметь возможность угрожать отдельным государствам.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США заявил, что Россия представляет угрозу для всех членов НАТО. По его словам, Москва подрывает прозрачность и предсказуемость. «Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом», — заявил он.