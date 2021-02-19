США отказались от санкций против компаний ФРГ по «Северному потоку-2»

09:39 19.02.2021

Власти США решили не вводить санкции против немецких компаний, связанных с «Северным потоком-2», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Администрация Джо Байдена, несмотря на желание остановить проект, не хочет вступать в открытую конфронтацию с Германией. Отмечается, что доклад по «Северному потоку-2» может быть опубликован сегодня, 19 февраля, и в нем будут упоминаться «лишь небольшое количество организаций, связанных с Россией».

Ранее администрация экс-президента США Дональда Трампа готовилась ввести санкции против немецких компаний, участвующих в «Северном потоке-2». Так под санкции мог попасть исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Однако у властей не хватило времени для осуществления задуманного.

США считают «Северный поток-2» угрозой энергетической безопасности Европы. Российские и европейские власти, со своей стороны, полагают, что таким образом Вашингтон пытается навязать ЕС свой более дорогой сжиженный газ.