США отказались от санкций против компаний ФРГ по «Северному потоку-2»

«Северный поток-2»

Власти США решили не вводить санкции против немецких компаний, связанных с «Северным потоком-2», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Администрация Джо Байдена, несмотря на желание остановить проект, не хочет вступать в открытую конфронтацию с Германией. Отмечается, что доклад по «Северному потоку-2» может быть опубликован сегодня, 19 февраля, и в нем будут упоминаться «лишь небольшое количество организаций, связанных с Россией». 

Ранее администрация экс-президента США Дональда Трампа готовилась ввести санкции против немецких компаний, участвующих в «Северном потоке-2». Так под санкции мог попасть исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Однако у властей не хватило времени для осуществления задуманного. 

США считают «Северный поток-2» угрозой энергетической безопасности Европы. Российские и европейские власти, со своей стороны, полагают, что таким образом Вашингтон пытается навязать ЕС свой более дорогой сжиженный газ. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2021, 14:09
    Гость: World

    А кто говорил что разрешат СП 2? а?
    Мы и отмечали
    А то что муть около него - это Кремль надул свою Важность.
    Нм поверку нет .
    Это закрепление отставание России в развитии - или обеспечение того что бы плестись сзади - гранича по соц. и фин. развитию на уровне Аргентины или того хуже Бразилии. Прикрываясь что Россия во вне. с голой ..опой.
    Да и скромность в Газпроме не ввели . воруют и скрывают механизмы , причем законного воровства.
    ----------
    США разрешили только потому что этот проэкт закрепляет отставание России в развитии . Прикрепление к этому отставанию.
    А не какая то Важность Кремля.
    -----------
    СП2 мог служить развитию России - если бы был четкий системный план по фин. потокам по газификации самой России и развитию сервиса. как доводка газа до домов с подключением и бесплатно а не за 600 тыр. или 1 млн.
    И это только в одном аспекте. Этого нет .
    Так что пусть Кремль выведет на экран все фин. потоки этого развития а не раздувать важность
    Пролонгирую ответственность своих же парткомов по заявлению а не с разрешением их.
    Тогда да !
    СП2 будет служить развитию Росии
    В противном случае нет - кормушка для умалишенных геополитиков (во многом во сне)
    ---------------
    Американцы об этом знают об отсутствием такого плана - поэтому разрешили. Зная что это прикрепление отставания России.
    ---------------
    Принятие подобного плана возможно ! но с другим отношением к экономии и ДУ и обязательного раскулачивания Потанинов -по личных расходам боле 15 млн. у. е в год.

  2. 19.02.2021, 12:49
    Гость: Время Ч.

    Как ни крути, а Газпром платит в бюджет РФ нехилые налоги, с которых и пенсии платятся. Не такие большие как хотелось бы, но все же. И то что СП-2 достроится нам хуже точно не будет.

  4. 19.02.2021, 11:24
    Гость: Виктор

    Пенсию через 5 лет вам, на Украине, совсем отменят! Ибо нечем платить, промышленности нет, науки нет, денег нет, сало и электроэнергию в России покупаете! Перекрыт будет и денежный ручеек от транзита газа через Украину, после запуска Северного Потока-2! А пенсионный возраст у женщин России в 2021 году равен 56,5 лет, при массе льготниц, уходящих раньше. Рожай троихдетей, уйдешь на три года раньше! Четверых - на четыре года раньше! ПВ у женщин США, Германии, Швеции - 67 лет, в Британии и Финляндии - 68 лет, в Канавде, Австралии, Израиле - 70 лет, в Южной Корее и Японии - 71 год.

  5. 19.02.2021, 10:42
    Гость: Юляка

    пенсии увеличат?
    Наоборот - теперь перекроют вам газовую халяву навсегда.А пенсию проси у своего носатого Зелика :)))
    если доживешь...

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