США отказались от санкций против компаний ФРГ по «Северному потоку-2»
Власти США решили не вводить санкции против немецких компаний, связанных с «Северным потоком-2», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Администрация Джо Байдена, несмотря на желание остановить проект, не хочет вступать в открытую конфронтацию с Германией. Отмечается, что доклад по «Северному потоку-2» может быть опубликован сегодня, 19 февраля, и в нем будут упоминаться «лишь небольшое количество организаций, связанных с Россией».
Ранее администрация экс-президента США Дональда Трампа готовилась ввести санкции против немецких компаний, участвующих в «Северном потоке-2». Так под санкции мог попасть исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Однако у властей не хватило времени для осуществления задуманного.
США считают «Северный поток-2» угрозой энергетической безопасности Европы. Российские и европейские власти, со своей стороны, полагают, что таким образом Вашингтон пытается навязать ЕС свой более дорогой сжиженный газ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кто говорил что разрешат СП 2? а?
Мы и отмечали
А то что муть около него - это Кремль надул свою Важность.
Нм поверку нет .
Это закрепление отставание России в развитии - или обеспечение того что бы плестись сзади - гранича по соц. и фин. развитию на уровне Аргентины или того хуже Бразилии. Прикрываясь что Россия во вне. с голой ..опой.
Да и скромность в Газпроме не ввели . воруют и скрывают механизмы , причем законного воровства.
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США разрешили только потому что этот проэкт закрепляет отставание России в развитии . Прикрепление к этому отставанию.
А не какая то Важность Кремля.
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СП2 мог служить развитию России - если бы был четкий системный план по фин. потокам по газификации самой России и развитию сервиса. как доводка газа до домов с подключением и бесплатно а не за 600 тыр. или 1 млн.
И это только в одном аспекте. Этого нет .
Так что пусть Кремль выведет на экран все фин. потоки этого развития а не раздувать важность
Пролонгирую ответственность своих же парткомов по заявлению а не с разрешением их.
Тогда да !
СП2 будет служить развитию Росии
В противном случае нет - кормушка для умалишенных геополитиков (во многом во сне)
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Американцы об этом знают об отсутствием такого плана - поэтому разрешили. Зная что это прикрепление отставания России.
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Принятие подобного плана возможно ! но с другим отношением к экономии и ДУ и обязательного раскулачивания Потанинов -по личных расходам боле 15 млн. у. е в год.
Как ни крути, а Газпром платит в бюджет РФ нехилые налоги, с которых и пенсии платятся. Не такие большие как хотелось бы, но все же. И то что СП-2 достроится нам хуже точно не будет.
Это победа, товарищи!
Пенсию через 5 лет вам, на Украине, совсем отменят! Ибо нечем платить, промышленности нет, науки нет, денег нет, сало и электроэнергию в России покупаете! Перекрыт будет и денежный ручеек от транзита газа через Украину, после запуска Северного Потока-2! А пенсионный возраст у женщин России в 2021 году равен 56,5 лет, при массе льготниц, уходящих раньше. Рожай троихдетей, уйдешь на три года раньше! Четверых - на четыре года раньше! ПВ у женщин США, Германии, Швеции - 67 лет, в Британии и Финляндии - 68 лет, в Канавде, Австралии, Израиле - 70 лет, в Южной Корее и Японии - 71 год.
пенсии увеличат?
Наоборот - теперь перекроют вам газовую халяву навсегда.А пенсию проси у своего носатого Зелика :)))
если доживешь...