На Украине назвали условия для отказа от электроэнергии из России

14:55 23.02.2021

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России.

Это, в первую очередь, - своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, поскольку ее значительная часть просто не функционирует. Для исправления ситуации, по его мнению, необходимы системные законодательные решения.

"Для того чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию — как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас", — приводит слова Витренко РИА Новости.

Также исполняющий обязанности главы ведомства указал на необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Белоруссии и присоединения к европейской системе. "К сожалению, это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно", — констатировал он.

