На Украине назвали условия для отказа от электроэнергии из России

© KM.RU, Алексей Белкин

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России.

Это, в первую очередь, - своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, поскольку ее значительная часть просто не функционирует. Для исправления ситуации, по его мнению, необходимы системные законодательные решения.

"Для того чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию — как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас", — приводит слова Витренко РИА Новости.

Также исполняющий обязанности главы ведомства указал на необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Белоруссии и присоединения к европейской системе. "К сожалению, это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно", — констатировал он.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.02.2021, 22:36
    Гость: Русский

    ...Россия замерзающей украшке - дает электроэнергию. А хохлы требуют от ЕС -санкции против Русских.
    У ВВП и его подручных явно с головой не всё в порядке, "вежливые наши". Но главное –за все ОШИБКИ на международное арене рук-ва России, как всегда - продолжает расплачиваться Русский народ. Немного ли помогаем хохлам?
    Даешь дорогу Молодым Русским Волкодавам!

  2. 23.02.2021, 22:31
    Гость: Чукча

    Первый пост не пропустили. Видимо сочли нецензурной бранью.
    Ты, Саша, не пенсионер и далее по тексту. Ты лживый пропагандист. Ума на копейку, а эмоции через край. Хаешь украинцев, а сам то ты кто? Бросил родную Москву и сбежал в логово фашизма. И оттуда хрюкаешь. Надеюсь теперь пропустят мои коммы. И ещё ты безграмотный бот. У них в гимне совсем другие слова. Там так вот написано: Ще не вмерла України і слава, і воля,
    Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
    Тебе конечно разницы не видно, однако, ради правды готов спорить. Ты либо читай внимательно, либо вообще сюда не приходи. Ну и вопрос на засыпку. Для проверки твоего интеллекта. Возглас УРА!! откуда пошел???
    Вот видишь, как всё нехорошо с твоими аргументами. Гнилые они какие-то. Прежде чем кого-то в чём-то обвинять, загляни в своё прошлое. Чисто ли там или мама тебя родила в тамбуре, стоя и ты голово

  3. 23.02.2021, 21:50
    Гость: Mr Bean

    Да, отключить их (хохлов) от Российской энергосистемы и пусть подключаются, куда хотят, точнее куда им позволят. У них ведь качество электроэнергии не соответствует требованиям ЕС. А то форум разговорами об Окраине засоряют. Ненужная гуманность к населению, или жажда денег, ведь электроэнергия денег стоит и поступает она в Окраину не бесплатно.

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