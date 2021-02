NASA опубликовало видео посадки марсохода и звуки с поверхности Марса

Марсоход Perseverance в ночь на 19 февраля совершил успешную посадку на Марсе

На пресс-конференции, посвященной марсоходу Perseverance, который в ночь на 19 февраля совершил успешную посадку на Марсе, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продемонстрировало видео этого события. Оно было сделано с помощью камер, расположенных на Perseverance.

На своей странице в Twitter NASA опубликовало также аудиозапись - один из микрофонов на марсоходе сделал запись звуков с Марса. "Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его", - говорится в сообщении. На записи слышны гул и треск.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021