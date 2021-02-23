NASA опубликовало видео посадки марсохода и звуки с поверхности Марса

Марсоход Perseverance в ночь на 19 февраля совершил успешную посадку на Марсе

На пресс-конференции, посвященной марсоходу Perseverance, который в ночь на 19 февраля совершил успешную посадку на Марсе, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продемонстрировало видео этого события. Оно было сделано с помощью камер, расположенных на Perseverance.

На своей странице в Twitter NASA опубликовало также аудиозапись - один из микрофонов на марсоходе сделал запись звуков с Марса. "Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его", - говорится в сообщении. На записи слышны гул и треск.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.02.2021, 17:41
    Гость: Виктор

    А я - Виктор! Хоть и не рад, особо, но будем знакомы с вами! Только вы какой "Платный дурак", украинский или иммигрантский или либерастский? Уточните!

  3. 23.02.2021, 17:32
    Гость: Задумаемся

    Не берусь судить про мультфильмы, показанные Путиным, про гиперзвуковые ракеты, которые вертятся между целями, выбирая гдн и по кому жахнуть, но...
    ... как бы не лютовали здесь комментаторы, об.ирая весь мир и в первую очередь США, но следует признать, что космонавтика России на современном этапе в полной ж.пе. И чем гордиться, Рогозин толком сказать не может.

  4. 23.02.2021, 17:29
    Гость: Европеец

    Хороший пост.
    Многие великаны говорили, что образование ВСЕГДА - самообразование.

  5. 23.02.2021, 16:28
    Гость: ABCD

    Смотрел я эту "посадку", там 100% компьютерные мультики. Не понятно а где реальное видео. Кто вообще снимал посадку сразу с трёх сторон в таком идеальном качестве?

Все комментарии (35)
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