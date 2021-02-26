Зеленский: Россия должна «вернуть» Украине Крым

Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России. По его словам, Россия должна «вернуть» Украине Крым, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими.

«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить», - заявил Зеленский.

Также он рассказал, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, среди которых имеется поддержка крымско-татарской культуры и защита прав жителей полуострова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что направит России приглашение участвовать в работе международной «Крымской платформы», посвященной «деоккупации» полуострова. Ожидается, что соответствующий саммит состоится в мае 2021 года в Киеве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.02.2021, 00:54
    Гость: Юляка

    Про Косово, он ничего не вспомнил?
    Не,как Бидона спрашивают про Югославию или индейцев - сразу засыпает :)

  4. 27.02.2021, 00:46
    Гость: Московит

    "Крым исторически был Украинской территорией, столетиями там проживали украинцы." Вам бы действительно с Историей познакомиться, причем срочно и тщательно изучая. Столетиями об Украине никто и не слышал, что это такое.

  5. 27.02.2021, 00:43
    Гость: ккк

    О чем с тобой можно говорить, когда ты не понимаешь сути власовской идеологии? И ещё вот что, когда убеждения станут фактами будет уже поздно "пить боржом".

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