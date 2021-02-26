В Белоруссии произвели первые партии российской вакцины от коронавируса

17:25 26.02.2021

Первая пилотная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» была произведена в Белоруссии на площадке одной из крупнейших в стране государственных фармацевтических компаний «Белмедпрепараты». Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«На площадках предприятия «Белмедпрепараты» по переданной российской компанией АО «Генериум» технологии осуществлен розлив первых валидационных серий вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи», — заявили в пресс-службе.

В фонде отметили, что после изучения стабильности первых партий препарата будет произведена наработка его промышленных серий. Помимо этого, сейчас тестируется технология полномасштабного производства «Спутника V» на производственных мощностях Белоруссии, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, для реализации этой цели Россия и Белоруссия уже достигли соглашения о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы республики.