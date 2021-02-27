США анонсировали изменения в политике в отношении Саудовской Аравии

10:19 27.02.2021

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом заявил ему, что Вашингтон намерен привлечь Эр-Рияд к ответственности после выводов разведки об обстоятельствах убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

«Вчера я говорил с королем... Я дал ему понять, что правила меняются, и мы собираемся объявить о значительных изменениях сегодня [в пятницу, 26 февраля] и в понедельник. Мы собираемся привлечь их к ответственности за нарушения прав человека», — сказал Байден в интервью телеканалу Univision.

По словам президента, Вашингтон намерен заставить Эр-Рияд соблюдать права человека, «если он хочет иметь с нами дело». Он не уточнил, какие конкретно шаги собираются предпринять Штаты и коснутся ли они наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

26 февраля Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что операцию, в результате которой был убит Хашкаджи, одобрил лично наследный принц, пишет РБК. В документе говорится также, что в операции были задействованы охранники принца и его ключевой советник. Как заявило ведомство, Хашкаджи не могли убить без одобрения принца, поскольку он контролирует принятие решений в стране. «Наследный принц рассматривал Хашкаджи как угрозу для королевства и широко поддержал применение насильственных мер, если они были необходимы, чтобы заставить его замолчать», — приводит Bloomberg выдержку из документа. Отчет был подготовлен еще при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

Директор Нацразведки Аврил Хейнс заявила, что публикация доклада может осложнить отношения Вашингтона и Эр-Рияда. После того, как отчет был обнародован, Госдепартамент ввел визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению США, могут быть причастны к убийству Хашкаджи, а также к угрозам и запугиванию других диссидентов. При этом наследный принц в этом списке не фигурирует.

В МИД Саудовской Аравии заявили, что в отчете нацразведки содержится «негативная, ложная и неприемлемая оценка» действий руководства королевства и отвергли выводы ведомства. Министерство назвало убийство Хашкаджи «вопиющим нарушением законов и ценностей» страны, добавив, что власти предприняли все меры для расследования произошедшего и наказания виновных.

Джамаль Хашкаджи, который был известен своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, с 2017 года жил в США и работал в газете The Washington Post. Он пропал 2 октября 2018 года, после того как отправился в консульство королевства в Стамбуле для оформления документов. Прокуратура Турции считает, что Хашкаджи убили, а его тело расчленили и уничтожили. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства.