США анонсировали изменения в политике в отношении Саудовской Аравии
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом заявил ему, что Вашингтон намерен привлечь Эр-Рияд к ответственности после выводов разведки об обстоятельствах убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.
«Вчера я говорил с королем... Я дал ему понять, что правила меняются, и мы собираемся объявить о значительных изменениях сегодня [в пятницу, 26 февраля] и в понедельник. Мы собираемся привлечь их к ответственности за нарушения прав человека», — сказал Байден в интервью телеканалу Univision.
По словам президента, Вашингтон намерен заставить Эр-Рияд соблюдать права человека, «если он хочет иметь с нами дело». Он не уточнил, какие конкретно шаги собираются предпринять Штаты и коснутся ли они наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
26 февраля Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что операцию, в результате которой был убит Хашкаджи, одобрил лично наследный принц, пишет РБК. В документе говорится также, что в операции были задействованы охранники принца и его ключевой советник. Как заявило ведомство, Хашкаджи не могли убить без одобрения принца, поскольку он контролирует принятие решений в стране. «Наследный принц рассматривал Хашкаджи как угрозу для королевства и широко поддержал применение насильственных мер, если они были необходимы, чтобы заставить его замолчать», — приводит Bloomberg выдержку из документа. Отчет был подготовлен еще при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.
Директор Нацразведки Аврил Хейнс заявила, что публикация доклада может осложнить отношения Вашингтона и Эр-Рияда. После того, как отчет был обнародован, Госдепартамент ввел визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению США, могут быть причастны к убийству Хашкаджи, а также к угрозам и запугиванию других диссидентов. При этом наследный принц в этом списке не фигурирует.
В МИД Саудовской Аравии заявили, что в отчете нацразведки содержится «негативная, ложная и неприемлемая оценка» действий руководства королевства и отвергли выводы ведомства. Министерство назвало убийство Хашкаджи «вопиющим нарушением законов и ценностей» страны, добавив, что власти предприняли все меры для расследования произошедшего и наказания виновных.
Джамаль Хашкаджи, который был известен своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, с 2017 года жил в США и работал в газете The Washington Post. Он пропал 2 октября 2018 года, после того как отправился в консульство королевства в Стамбуле для оформления документов. Прокуратура Турции считает, что Хашкаджи убили, а его тело расчленили и уничтожили. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вам бы еще припомнить что то типа "кто обзывается сам на себя". Аккурат под Ваш возраст будет. Но по любому Вы подтвердили, что да - будут санкции. При всем многообразии креатива, янки ничего другого не выберут.
"США анонсировали изменения в политике в отношении Саудовской Аравии" - значит будут грабить! (с)
Саудовскую Аравию, ровно как и Норвегию, можно без стеснения отнести к странам-бензоколонкам. В современном мире, удел таких государств одинаков - время от времени делиться с гегемоном нажитыми финансовыми активами. Армии у саудитов нет, вернее есть, но со своими танчиками, она не может ничего поделать с бегающими босиком хуситами, вооруженными старыми добрыми калашами. А чего стоит прошлогодний откровенный шантаж США снять свою ПВО-"крышу" с тех районов. Хотите крышу, господа арабы? - платите деньги. В отношении санкций США учить не стоит. Одних защиты прав "человеков" хватит, если только совсем недавно в Саудовской Аравии разрешили садиться женщинам за руль автомобиля. Им Демократию с феминизмом надо развивать, а они футбольные клубы покупают. Короче, готовьте деньги.
Не запоздали ли американцы со своей реакцией на это убийство ? Кроме того, еще не известно в чем именно будет состоять эта реакция. Что касается Европы, то тут реакции вообще практически никакой нет. Убили журналиста и пес с ним. Если же нечто подобное у нас (не дай Бог) случилось, то все возможные кары на нас сразу же посыпались. Вот так.
В основе всего этого какие-то экономические причины.
Саудовская Аравия - энергетическая сверхдержава. Возможно, ее будут принуждать к переходу к т. н. "зеленой энергетике": отказу от добычи нефти и газа, переходу на альтернативные источники топлива. Иначе демократам не продвинуть по миру их дорогие альтернативные источники энергии и не выбить почву из-под нефтянников-республиканцев.
Тот кто спорит, тот г...на не стоит! Спор ни о чём!(((