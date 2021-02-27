США анонсировали изменения в политике в отношении Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом заявил ему, что Вашингтон намерен привлечь Эр-Рияд к ответственности после выводов разведки об обстоятельствах убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. 

«Вчера я говорил с королем... Я дал ему понять, что правила меняются, и мы собираемся объявить о значительных изменениях сегодня [в пятницу, 26 февраля] и в понедельник. Мы собираемся привлечь их к ответственности за нарушения прав человека», — сказал Байден в интервью телеканалу Univision.

По словам президента, Вашингтон намерен заставить Эр-Рияд соблюдать права человека, «если он хочет иметь с нами дело». Он не уточнил, какие конкретно шаги собираются предпринять Штаты и коснутся ли они наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

26 февраля Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что операцию, в результате которой был убит Хашкаджи, одобрил лично наследный принц, пишет РБК. В документе говорится также, что в операции были задействованы охранники принца и его ключевой советник. Как заявило ведомство, Хашкаджи не могли убить без одобрения принца, поскольку он контролирует принятие решений в стране. «Наследный принц рассматривал Хашкаджи как угрозу для королевства и широко поддержал применение насильственных мер, если они были необходимы, чтобы заставить его замолчать», — приводит Bloomberg выдержку из документа. Отчет был подготовлен еще при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

Директор Нацразведки Аврил Хейнс заявила, что публикация доклада может осложнить отношения Вашингтона и Эр-Рияда. После того, как отчет был обнародован, Госдепартамент ввел визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению США, могут быть причастны к убийству Хашкаджи, а также к угрозам и запугиванию других диссидентов. При этом наследный принц в этом списке не фигурирует.

В МИД Саудовской Аравии заявили, что в отчете нацразведки содержится «негативная, ложная и неприемлемая оценка» действий руководства королевства и отвергли выводы ведомства. Министерство назвало убийство Хашкаджи «вопиющим нарушением законов и ценностей» страны, добавив, что власти предприняли все меры для расследования произошедшего и наказания виновных.

Джамаль Хашкаджи, который был известен своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, с 2017 года жил в США и работал в газете The Washington Post. Он пропал 2 октября 2018 года, после того как отправился в консульство королевства в Стамбуле для оформления документов. Прокуратура Турции считает, что Хашкаджи убили, а его тело расчленили и уничтожили. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.02.2021, 14:54
    Гость: Alex203

    Вам бы еще припомнить что то типа "кто обзывается сам на себя". Аккурат под Ваш возраст будет. Но по любому Вы подтвердили, что да - будут санкции. При всем многообразии креатива, янки ничего другого не выберут.

  2. 27.02.2021, 14:26
    Гость: Отглас перестройки

    "США анонсировали изменения в политике в отношении Саудовской Аравии" - значит будут грабить! (с)
    Саудовскую Аравию, ровно как и Норвегию, можно без стеснения отнести к странам-бензоколонкам. В современном мире, удел таких государств одинаков - время от времени делиться с гегемоном нажитыми финансовыми активами. Армии у саудитов нет, вернее есть, но со своими танчиками, она не может ничего поделать с бегающими босиком хуситами, вооруженными старыми добрыми калашами. А чего стоит прошлогодний откровенный шантаж США снять свою ПВО-"крышу" с тех районов. Хотите крышу, господа арабы? - платите деньги. В отношении санкций США учить не стоит. Одних защиты прав "человеков" хватит, если только совсем недавно в Саудовской Аравии разрешили садиться женщинам за руль автомобиля. Им Демократию с феминизмом надо развивать, а они футбольные клубы покупают. Короче, готовьте деньги.

  3. 27.02.2021, 14:02
    Гость: stalker

    Не запоздали ли американцы со своей реакцией на это убийство ? Кроме того, еще не известно в чем именно будет состоять эта реакция. Что касается Европы, то тут реакции вообще практически никакой нет. Убили журналиста и пес с ним. Если же нечто подобное у нас (не дай Бог) случилось, то все возможные кары на нас сразу же посыпались. Вот так.

  4. 27.02.2021, 12:54
    Гость: Влад

    В основе всего этого какие-то экономические причины.
    Саудовская Аравия - энергетическая сверхдержава. Возможно, ее будут принуждать к переходу к т. н. "зеленой энергетике": отказу от добычи нефти и газа, переходу на альтернативные источники топлива. Иначе демократам не продвинуть по миру их дорогие альтернативные источники энергии и не выбить почву из-под нефтянников-республиканцев.

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