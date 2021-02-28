От ледника в Антарктиде откололся айсберг величиной с Петербург

11:03 28.02.2021

Огромный айсберг откололся от антарктического шельфа. По информации Антарктической службы Великобритании, плавучая ледяная гора имеет размер с Петербург или три Вильнюса — 1270 кв. км.

Исследователи со станции «Галлей» (Halley), расположенной на шельфовом леднике Брант, рассказали, что как минимум 10 годами ранее на нем стали появляться крупные трещины. В пятницу за несколько часов одна из трещин превратилась в совсем огромную и возник айсберг, пишет Росбалт. Отмечается, что толщина Бранта составляет 150 м.

Тем временем команда ученых из России, Эстонии, Финляндии и Германии установила, когда Северный Ледовитый океан перестанет покрываться льдом в сентябре. Как оказалось, это произойдет уже в 2055 году, рассказал старший научный сотрудник лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени Ширшова Станислав Мартьянов.

«А концу этого столетия океан будет свободным ото льда уже на протяжении четырех месяцев в году — с июля по ноябрь», — заявил участник исследования.

Такая перемена приведет к тому, что на Балтике зимы «станут экстремально теплыми», сказал Мартьянов.