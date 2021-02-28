От ледника в Антарктиде откололся айсберг величиной с Петербург

Огромный айсберг откололся от антарктического шельфа. По информации Антарктической службы Великобритании, плавучая ледяная гора имеет размер с Петербург или три Вильнюса — 1270 кв. км.

Исследователи со станции «Галлей» (Halley), расположенной на шельфовом леднике Брант, рассказали, что как минимум 10 годами ранее на нем стали появляться крупные трещины. В пятницу за несколько часов одна из трещин превратилась в совсем огромную и возник айсберг, пишет Росбалт. Отмечается, что толщина Бранта составляет 150 м.

Тем временем команда ученых из России, Эстонии, Финляндии и Германии установила, когда Северный Ледовитый океан перестанет покрываться льдом в сентябре. Как оказалось, это произойдет уже в 2055 году, рассказал старший научный сотрудник лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени Ширшова Станислав Мартьянов.

«А концу этого столетия океан будет свободным ото льда уже на протяжении четырех месяцев в году — с июля по ноябрь», — заявил участник исследования.

Такая перемена приведет к тому, что на Балтике зимы «станут экстремально теплыми», сказал Мартьянов.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.02.2021, 15:58
    Гость: А

    он пройдет через Дарданеллы и Босфор? Или вместо Дарданелл через Суэц направить? Обтесывать придется. Турки половину обтешут.

  5. 28.02.2021, 15:13
    Гость: Не точный

    Размер айсберга,Санкт-Петербург петровского времени или Санкт-Петербург и приписанные к нему районы лен области2021 г

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Борьба за памятник на Лубянке: исторический смысл vs бессмыслица
Сирия и Израиль, противостояние продолжается
Познер
Познер назвал принятие христианства «одной из величайших трагедий»
Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики
Избранное
«В СССР секса не было», или Чем грозят обществу избытки свободы в личной жизни народа: альтернативный фронт работы для ювенальной юстиции
Австрия - центр аристократизма и родина шпитцера
Подышать воздухом в парке? Теперь придется заплатить
Созаемщик и его роль в получении ипотечного кредита
«Переименование 30 лет назад станций московского метро - индикатор, сигнализирующий о неизбежном грядущем уничтожении Советского Союза»
Перед смертью генерал Ратников рассказал о природе коронавируса и экстрасенсах в ФСО
«Детишки», готовые распахнуть ворота лагерей смерти?
Что такое система ESP — как она работает и какова ее роль
«Те, кто уничтожал медицину в России, готовят новую аферу, которая по своим масштабам затмит пенсионную реформу»
«Зенит» провел свой лучший матч в Лиге чемпионов, считает Василий Уткин
«Слишком велик шанс спалиться»: индустрия зрелищ в России перешла на подпольные рельсы