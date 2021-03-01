Из-за пандемии населению ряда стран грозит голод

15:31 1.03.2021

Пандемия коронавируса усугубила гуманитарный кризис, с которым столкнулись несколько стран, и повысила риск голода для их населения, собщает "Интерфакс" со ссылкой на доклад группы благотворительных организаций Disasters Emergency Committee (DEC).

Так, на грани голода находятся Йемен, Южный Судан, Афганистан и Демократическая Республике Конго. Тяжелая ситуация складывается также в Сирии, Сомали, в лагерях для беженцев в Бангладеш.

Таким образом, люди могут погибнуть не только от коронавирусной инфекции, но и от экономического кризиса, вызванного пандемией, в результате которого бедные в мире стали еще беднее, отметил генеральный директор DEC Салех Сайед.

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