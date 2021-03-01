Из-за пандемии населению ряда стран грозит голод

Пандемия коронавируса усугубила гуманитарный кризис, с которым столкнулись несколько стран, и повысила риск голода для их населения, собщает "Интерфакс" со ссылкой на доклад группы  благотворительных организаций Disasters Emergency Committee (DEC).

Так,  на грани голода находятся Йемен, Южный Судан, Афганистан и Демократическая Республике Конго. Тяжелая ситуация складывается также в Сирии, Сомали, в лагерях для беженцев в Бангладеш.

Таким образом, люди могут погибнуть не только от коронавирусной инфекции, но и от экономического кризиса, вызванного пандемией, в результате которого бедные в мире стали еще беднее, отметил генеральный директор DEC Салех Сайед.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.03.2021, 19:03
    Гость: На самом деле

    Йемен, Южный Судан, Афганистан и Демократическая Республике Конго, Бангладеш - буржуазная демократия в действии! Ее преимущества наглядны и показательны.

  2. 01.03.2021, 19:03
    Гость: gvozd

    Пандемия коронавируса усугубила гуманитарный кризис
    -
    не "пандемия", которой НЕ было и нет, а Действия Левых Правительств - Государства.
    слова Имеют значение.

  3. 01.03.2021, 18:23
    Гость: stalker

    "Так, на грани голода находятся Йемен, Южный Судан, Афганистан и Демократическая Республике Конго. Тяжелая ситуация складывается также в Сирии, Сомали, в лагерях для беженцев в Бангладеш". Пусть воевать перестанут и вспомнят как сельским хозяйством заниматься. А заодно, вместо мака, начнут сеять что-то из сельскохозяйственных культур. Это Афганистана касается. А так будут вечно без жратвы сидеть и на гуманитарную помощь полагаться.

  5. 01.03.2021, 17:38
    Гость: Блин с лопаты

    В незалежной чай пьется в приглядку. Не могут глаза нарадоваться, читая коментарии россиян о роскошной и сытой жизни.

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