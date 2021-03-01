Из-за пандемии населению ряда стран грозит голод
Пандемия коронавируса усугубила гуманитарный кризис, с которым столкнулись несколько стран, и повысила риск голода для их населения, собщает "Интерфакс" со ссылкой на доклад группы благотворительных организаций Disasters Emergency Committee (DEC).
Так, на грани голода находятся Йемен, Южный Судан, Афганистан и Демократическая Республике Конго. Тяжелая ситуация складывается также в Сирии, Сомали, в лагерях для беженцев в Бангладеш.
Таким образом, люди могут погибнуть не только от коронавирусной инфекции, но и от экономического кризиса, вызванного пандемией, в результате которого бедные в мире стали еще беднее, отметил генеральный директор DEC Салех Сайед.
.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Йемен, Южный Судан, Афганистан и Демократическая Республике Конго, Бангладеш - буржуазная демократия в действии! Ее преимущества наглядны и показательны.
Пандемия коронавируса усугубила гуманитарный кризис
-
не "пандемия", которой НЕ было и нет, а Действия Левых Правительств - Государства.
слова Имеют значение.
"Так, на грани голода находятся Йемен, Южный Судан, Афганистан и Демократическая Республике Конго. Тяжелая ситуация складывается также в Сирии, Сомали, в лагерях для беженцев в Бангладеш". Пусть воевать перестанут и вспомнят как сельским хозяйством заниматься. А заодно, вместо мака, начнут сеять что-то из сельскохозяйственных культур. Это Афганистана касается. А так будут вечно без жратвы сидеть и на гуманитарную помощь полагаться.
у соловьева.
В незалежной чай пьется в приглядку. Не могут глаза нарадоваться, читая коментарии россиян о роскошной и сытой жизни.