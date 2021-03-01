Николя Саркози приговорили к трем годам лишения свободы

Бывший президент Франции Николя Саркози был признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Суд в Париже приговорил его к трем годам лишения свободы, из которых один год составит реальный срок, два - условный.

При этом прокуратура настаивала на двух годах реального срока, сообщает РБК со ссылкой на BFM TV.

Напомним, Николя Саркози в числе прочего обвинялся в незаконном получении от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информации о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя L’Oreal Лилиан Бетанкур.

По версии следствия, через своего адвоката Тьерри Эрзога экс-президент обещал помочь Азиберу в получении престижной должности в Монако.

Суду в качестве улик были предоставлены записи телефонных разговоров в 2013-2014 годах. При этом собеседники не называли друг друга настоящими именами (Саркози использовал псевдоним Поль Бисмут), но экспертиза установила, что говорил именно бывший президент.

Адвокат Жаклин Лаффонт заявила, что у прокуратуры нет оснований делать выводы о том, что в ходе переговоров Саркози намекал на нарушение закона. «Это была просто дружеская болтовня», - сказала Лаффонт.

Сам Саркози при этом заявлял, что уголовные дела являются местью судей за его попытку ограничить их полномочия во время его нахождения у власти.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 01.03.2021, 19:30
    Гость: грек

    Да и я об этом,перед закон все равны,истоки демократии,кто не считается или принебрегает, тот очень сурово- поплатиться.

  5. 01.03.2021, 19:14
    Гость: Goodwin

    Не все так хорошо в Европе, как нам рисуют западники. Тоже коррупция и воровство на правительственном уровне. Зато учат всех как правильно жить!

Все комментарии (25)
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