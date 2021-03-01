Николя Саркози приговорили к трем годам лишения свободы
Бывший президент Франции Николя Саркози был признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Суд в Париже приговорил его к трем годам лишения свободы, из которых один год составит реальный срок, два - условный.
При этом прокуратура настаивала на двух годах реального срока, сообщает РБК со ссылкой на BFM TV.
Напомним, Николя Саркози в числе прочего обвинялся в незаконном получении от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информации о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя L’Oreal Лилиан Бетанкур.
По версии следствия, через своего адвоката Тьерри Эрзога экс-президент обещал помочь Азиберу в получении престижной должности в Монако.
Суду в качестве улик были предоставлены записи телефонных разговоров в 2013-2014 годах. При этом собеседники не называли друг друга настоящими именами (Саркози использовал псевдоним Поль Бисмут), но экспертиза установила, что говорил именно бывший президент.
Адвокат Жаклин Лаффонт заявила, что у прокуратуры нет оснований делать выводы о том, что в ходе переговоров Саркози намекал на нарушение закона. «Это была просто дружеская болтовня», - сказала Лаффонт.
Сам Саркози при этом заявлял, что уголовные дела являются местью судей за его попытку ограничить их полномочия во время его нахождения у власти.
Комментарии читателей Оставить комментарий
хотим!
Если за каждую такую мелочевку срок давать, то нашему пожизненное светит.
Да и я об этом,перед закон все равны,истоки демократии,кто не считается или принебрегает, тот очень сурово- поплатиться.
У нас всегда потеря всегда потеря власти -не срок в тюрьме,а голова.
Не все так хорошо в Европе, как нам рисуют западники. Тоже коррупция и воровство на правительственном уровне. Зато учат всех как правильно жить!