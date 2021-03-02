ЕС ввел персональные санкции против глав СК, ФСИН и Росгвардии
Европейский Союз (ЕС) ввел персональные санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
В санкционный список попали глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников, сообщает ТАСС.
Всем указанным лицам был запрещен въезд в страны Евросоюза, а также хранение средств в банках стран ЕС.
Ограничительные меры были впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека, отмечается в «Официальном журнале Евросоюза».
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Западлатая лживота постоянно нарывается". А вы закатайте рукава и накажите их. Раз они "нарываются". Или слабо ? Плевать они хотели на такие угрозы. Все равно наше государство им ничего не сделает. Разве что свои персональные санкции в отношении 4 европейских политиков введет. В качестве своих "зеркальных" ответных мер.
Счета арестуют?
Ввели санкции не против гос-во России,а на персональных лиц, разницу замечеете.
говорят сами за себя. Тупой, агрессивный взгляд.
Приходится лишь на ЕС уповать:
В отсутствие разиных и пугачёвых
Европа-то хоть в рукавицах ежовых!