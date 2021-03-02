ЕС ввел персональные санкции против глав СК, ФСИН и Росгвардии

17:01 2.03.2021

Европейский Союз (ЕС) ввел персональные санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

В санкционный список попали глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников, сообщает ТАСС.

Всем указанным лицам был запрещен въезд в страны Евросоюза, а также хранение средств в банках стран ЕС.

Ограничительные меры были впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека, отмечается в «Официальном журнале Евросоюза».