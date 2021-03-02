ЕС ввел персональные санкции против глав СК, ФСИН и Росгвардии

Золотов, Быстрыкин, Калашников и Краснов

Европейский Союз (ЕС) ввел персональные санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

В санкционный список попали глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников, сообщает ТАСС.

Всем указанным лицам был запрещен въезд в страны Евросоюза, а также хранение средств в банках стран ЕС.

Ограничительные меры были впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека, отмечается в «Официальном журнале Евросоюза».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2021, 19:21
    Гость: stalker

    "Западлатая лживота постоянно нарывается". А вы закатайте рукава и накажите их. Раз они "нарываются". Или слабо ? Плевать они хотели на такие угрозы. Все равно наше государство им ничего не сделает. Разве что свои персональные санкции в отношении 4 европейских политиков введет. В качестве своих "зеркальных" ответных мер.

  5. 02.03.2021, 18:15
    Гость: Трепещет народ криминал обуздать,

    Приходится лишь на ЕС уповать:
    В отсутствие разиных и пугачёвых
    Европа-то хоть в рукавицах ежовых!

Все комментарии (16)
Выбор читателей
«Восстановление памятника Дзержинскому – не вопрос отдания должного его заслугам»
СМИ сообщили о «накрутке» голосов за памятник Невскому в Москве
Что делать России, когда «холодильник побеждает телевизор»
Зеленский
Зеленский: Россия должна «вернуть» Украине Крым
Избранное
Конец авианосного флота РФ: «Адмирала Кузнецова» уничтожили 3 мм электродом. Видео
Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта
«Надела на голову трусы мужа»: коронавирус окончательно искорежил психику жителей России
Госдума закладывает для граждан «минное поле» из запретов
Антиленинизм - работа на Навального
Аппарат для лепки пельменей в домашних условиях
Как контролировать диабет
Новогодние огоньки выйдут на ТВ вопреки бойкоту
«У него не было реальных сторонников в российском обществе, но у него были хозяева и в российской элите, и в структурах Запада. И его оберегали, пока не пришло время готовиться к выборам»
«Восстановление памятника Дзержинскому – не вопрос отдания должного его заслугам»
«России пора очнуться, пора сменить одежды - сменить костюмы от Гуччи и Ив Сен-Лорана на одежду фабрики "Большевик", а если нужно, то и на бронежилеты»