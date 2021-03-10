Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении

09:28 10.03.2021

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об увольнении руководителя генерального штаба Оника Гаспаряна, пишет РИА Новости.

По данным агентства, ранее президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ. Однако он не направил документ в Конституционный суд, что и привело к автоматической отставке Гаспаряна.

В пресс-службе главы государства заявили, что он оспорил в Конституционном суде е сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.

"Принимая во внимание тот факт, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект указа в сроки, установленные законом "О военной службе и статусе военнослужащего", и не обратился в Конституционный суд <...>, начальник генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян с 10 марта силой закона освобожден от занимаемой должности", — говорится в сегодняшнем заявлении Пашиняна на сайте кабмина.

Отмечается, что Саркисян уже обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить увольнение Гаспаряна. Он требует дать определение соответствия Конституции закона «О военной службе и статусе военнослужащего» в контексте увольнения Оника Гаспаряна.