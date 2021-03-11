Мужа Тихановской обвинили в ущербе на 1,3 млн долларов для Белоруссии

11:01 11.03.2021

Супругу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Сергею предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление СК Белоруссии.

Обвинения предъявлены по ч.1 ст.293 УК Белоруссии (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК), ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Согласно белорусскому законодательству, максимальное наказание, которое предполагают эти статьи, - лишение свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, следственный комитет оценил материальный ущерб, причененный действиями Тихановского и приближенными к нему лицами в размере 3,5 миллионов белорусских рублей (около 1,3 млн долларов). На имущество и денежные средства обвиняемого наложен арест.

Сергей Тихановский находится под арестом с весны 2020 года.