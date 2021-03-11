Мужа Тихановской обвинили в ущербе на 1,3 млн долларов для Белоруссии
Супругу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Сергею предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление СК Белоруссии.
Обвинения предъявлены по ч.1 ст.293 УК Белоруссии (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК), ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Согласно белорусскому законодательству, максимальное наказание, которое предполагают эти статьи, - лишение свободы на срок до 15 лет.
Кроме того, следственный комитет оценил материальный ущерб, причененный действиями Тихановского и приближенными к нему лицами в размере 3,5 миллионов белорусских рублей (около 1,3 млн долларов). На имущество и денежные средства обвиняемого наложен арест.
Сергей Тихановский находится под арестом с весны 2020 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какой интересный курс белорусского рубля к доллару. Получается 1 доллар равен примерно 2,69 белорусских рублей. Слабаки. То ли дело наш российский рубль. За 1 доллар по нынешнему курсу дают сразу 73,50 рублей. Вот это курс. Так держать.
"Какая отвратительная рожа!" (х/ф "Джентльмены удачи") Разожравшийся блогер, который тяжелее ложки не поднимал в последние годы.
В биографии Сергея Тихановского указана только мать "Кто твой папа чей ты сын" под вопросом Наверно опять сын юриста
И Батька также следует прокатить, как агента иностранного влияния.
Этто... супер-парочка,я хорошо разбираюсь в "зове крови":
крымский татарва и западенская носатая...это бомба...это русофобы по генетике своей,их даже обвинять в этом нельзя.Это их Сущность.Это Враги.