В Белоруссии за участие в протестах осудили более 400 человек

11:19 17.03.2021

Более 400 человек осуждены в Белоруссии по уголовным делам, связанным с участием в незаконных акциях, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуры республики.

В заявлении говорится, что в суды прокурорами было направлено 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях. "Более 400 лиц уже осуждены", - добавили представители ведомства.

Отмечается, что прокуратура ориентировала правоохранительные органы "на оперативное установление граждан, совершивших такие правонарушения и преступления, в том числе при помощи автоматизированного оборудования и специализированного программного обеспечения".

"Прокуратура и впредь будет координировать работу правоохранительных органов в целях привлечения к ответственности каждого, кто посягнул на правопорядок, а также обеспечения в стране национальной и социальной безопасности, поступательного развития государства и общества", - заявили в Генпрокуратуре.