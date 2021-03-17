В Белоруссии за участие в протестах осудили более 400 человек

Более 400 человек осуждены в Белоруссии по уголовным делам, связанным с участием в незаконных акциях, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуры республики.  

В заявлении говорится, что в суды прокурорами было направлено 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях. "Более 400 лиц уже осуждены", - добавили представители ведомства.

Отмечается, что прокуратура ориентировала правоохранительные органы "на оперативное установление граждан, совершивших такие правонарушения и преступления, в том числе при помощи автоматизированного оборудования и специализированного программного обеспечения".

"Прокуратура и впредь будет координировать работу правоохранительных органов в целях привлечения к ответственности каждого, кто посягнул на правопорядок, а также обеспечения в стране национальной и социальной безопасности, поступательного развития государства и общества", - заявили в Генпрокуратуре.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.03.2021, 15:15
    Гость: А. Архангельский

    Вы жертвою пали в борьбе роковой
    Любви беззаветной к народу,
    Вы отдали всё, что могли, за него,
    За честь его, жизнь и свободу!

    Порой изнывали по тюрьмам сырым,
    Свой суд беспощадный над вами
    Враги-палачи уж давно изрекли,
    И шли вы, гремя кандалами.

  2. 17.03.2021, 14:15
    Гость: Юри_й

    скоро тебя танками давить начнут, тогда ты как и все недалекие завоешь - а меня то за шо))

  3. 17.03.2021, 14:14
    Гость: Юри_й

    получается и против царя зря шли, надо было и дальше баринам прислуживать, или там другое?

  4. 17.03.2021, 13:40
    Гость: Иван

    И что? Нормально, иначе они не понимают. Их "вожаки" спокойно живут за бугром и оттуда вякают, а эти, как плебеи, кроме "что изволите" ничего не умеют. Разве это много, если посмотреть какому количеству простых людей они не давали нормально жить. А оскорбления? Эти "змагары" решили, что они хозяева страны и на всё имеют права, но никаких обязанностей.

  5. 17.03.2021, 13:12
    Гость: личный опыт

    Либерален Батька, ох либерален... танками надо было давить, как на Тяньаньмень. Или из пулеметов.
    Скинут его, короче.
    Слабак.

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