В Белоруссии за участие в протестах осудили более 400 человек
Более 400 человек осуждены в Белоруссии по уголовным делам, связанным с участием в незаконных акциях, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуры республики.
В заявлении говорится, что в суды прокурорами было направлено 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях. "Более 400 лиц уже осуждены", - добавили представители ведомства.
Отмечается, что прокуратура ориентировала правоохранительные органы "на оперативное установление граждан, совершивших такие правонарушения и преступления, в том числе при помощи автоматизированного оборудования и специализированного программного обеспечения".
"Прокуратура и впредь будет координировать работу правоохранительных органов в целях привлечения к ответственности каждого, кто посягнул на правопорядок, а также обеспечения в стране национальной и социальной безопасности, поступательного развития государства и общества", - заявили в Генпрокуратуре.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу,
Вы отдали всё, что могли, за него,
За честь его, жизнь и свободу!
Порой изнывали по тюрьмам сырым,
Свой суд беспощадный над вами
Враги-палачи уж давно изрекли,
И шли вы, гремя кандалами.
скоро тебя танками давить начнут, тогда ты как и все недалекие завоешь - а меня то за шо))
получается и против царя зря шли, надо было и дальше баринам прислуживать, или там другое?
И что? Нормально, иначе они не понимают. Их "вожаки" спокойно живут за бугром и оттуда вякают, а эти, как плебеи, кроме "что изволите" ничего не умеют. Разве это много, если посмотреть какому количеству простых людей они не давали нормально жить. А оскорбления? Эти "змагары" решили, что они хозяева страны и на всё имеют права, но никаких обязанностей.
Либерален Батька, ох либерален... танками надо было давить, как на Тяньаньмень. Или из пулеметов.
Скинут его, короче.
Слабак.