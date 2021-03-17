Разведка США обвинила Путина в «очернении» Байдена на выборах 2020

08:35 17.03.2021

Разведка США обвинила российские власти в "очернении" кандидатуры президента Джо Байдена во время предавыборной кампании 2020 года, пишет РБК со ссылкой на отчет Управления нацразведки США.

В документе говорится, что во время выборов 2020 попыток организовать кибератаки на избирательную инфраструктуру со стороны России зафиксировано не было. Однако "российские власти организовали кампанию по очернению" Байдена.

По мнению разведки, "президент России Путин дал разрешение на то, чтобы российские госструктуры провели операции, нацеленные на то, чтобы очернить кандидатуру президента Байдена", тем самым власти России хотели поддержать Трампа, "подорвать уверенность в избирательном процессе, усугубить социально-политические разногласия в США".

Свои "планы" власти России реализовывали через "подконтрольных агентов влияния", говорится в документе.

Также вмешательством в выборы занимался и Иран, который, якобы, пытался лишить Трампа возможности переизбраться на второй срок. А вот Китай, по мнению разведки США, вмешиваться в выборы не стал.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, когда победу одержал Дональд Трамп. Участников его команды подозревали в работе в интересах российских госструктур. Москва подобные обвинения опровергала. Спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование ситуации вокруг выборов 2016 года, в итоге вместе со своей командой пришел к выводу, что поводов обвинять Трампа в прямом сговоре с Москвой нет, хотя Россия и пыталась оказать влияние на ход избирательного процесса.