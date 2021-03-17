Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей

В интервью ABC News президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и заявил, что лично предупреждал его о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы.

«Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы"», - рассказал Байден. «Он заплатит за это», - добавил американский президент.

Впоследствии журналист спросил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?».

«Ммм, да», - цитирует РБК ответ Байдена.

При этом Байден считает, что можно одновременно «делать два дела» и сотрудничать в тех областях, в которых «совместная работа в наших общих интересах».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.03.2021, 15:42
    Гость: stalker

    Я не питаю теплых чувств к ВВП. Но у меня вопрос. Если руководителя страны открыто называют убийцей и грозят разными карами, стоит ли общаться с тем, кто все это говорит ? Не стоит ли ему в глаза плюнуть и послать куда подальше ? Если только тот, в отношении кого это сказано, является действительно независимым лидером независимой страны. В противном случае последуют заявления в духе "очень жаль, что к нам так относятся".

Выбор читателей
Смех, слезы и Роскомнадзор
© KM.RU, Алексей Белкин
«Власти страны осознанно или неосознанно уничтожают народ. Разрушая экономику, социальную сферу, здравоохранение»
чиновников освободят от наказаний за коррупцию
«Взятки ветром надуло»: чиновников освободят от наказаний за коррупцию
России отказано в просьбе использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Избранное
Представлено новое доказательство того, что США не были на Луне
Псориаз: симптомы, причины, диагностика и лечение заболевания
Цифровое слабоумие: дистанционное обучение - вредный эксперимент над здоровьем детей!
«Мир сходит с ума»: «Оскар» только для геев, инвалидов и негров
Как составить план подготовки к свадьбе?
ПФР ликвидируют? Власти ведут пенсионную систему к новому банкротству
Расслабляться рано: через месяц Россию вновь могут отправить на самоизоляцию
Как научиться экономить?
Американцы дали пинок Рогозину. Жаль, что «волшебный пендель» не из Кремля…
Правительству посоветовали массово увольнять россиян, чтобы спасти экономику
Любимый клоун СССР Юрий Никулин