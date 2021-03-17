15:09 17.03.2021

В интервью ABC News президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и заявил, что лично предупреждал его о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы.

«Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы"», - рассказал Байден. «Он заплатит за это», - добавил американский президент.

Впоследствии журналист спросил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?».

«Ммм, да», - цитирует РБК ответ Байдена.

При этом Байден считает, что можно одновременно «делать два дела» и сотрудничать в тех областях, в которых «совместная работа в наших общих интересах».