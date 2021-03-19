КНДР разорвала дипломатические отношения с Малайзией
Северная Корея объявила о полном разрыве дипломатические отношения с Малайзией. Как пишет РБК, причиной стала экстрадиция одного из граждан КНДР в США.
Речь идет о 54-летнем северокорейском бизнесмене, проживающем в Малайзии. В США его обвинили в банковском мошенничестве, отмывании денег и помощи КНДР в обход международных санкций, в том числе в поставках запрещенных предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян.
Высший суд Малайзии заключил, что бизнесмен может быть экстрадирован в США, отклонив его аппеляцию, оспаривающую данный запрос США.
В свою очередь Пхеньян утверждает, что бизнесмен занимался "законной внешнеторговой деятельностью".
В своем заявлении МИД КНДР заявил, что власти Малайзии совершили "враждебный акт против КНДР в угоду давлению США", сам инцидент они охарактеризовали как "продукт антикорейского заговора, созданного враждебной политикой США, направленной на изоляцию страны".
В КНДР добавили, что малазийские власти будут нести полную ответственность за "любые последствия, которые возникнут между двумя странами", США также "заплатят должную цену", так как являются "закулисным манипулятором и главным виновником" произошедшего.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Такое развитие общественных настроений в России было давно предсказано: Северная Корея для всё большего числа россиян становится образцовым государством. И они будут стремиться воспроизводить этот образец во внешней и внутренней политике своей страны.
Вот это ответ уважающего себя государства. Не в пример России, которая сопли жует. Её граждан всякая шваль выдаёт пиндосам, президента обзывают убийцей, а они утруться выскажут озабоченность ... позорники. Ктож тебя будет уважать после всего этого?
не вора и жулика на престоле.
В КНДР не любят современный дипломатический этикет и ее руководство всегда режет правду без страха что "коллеги и пагтнегы" накажут конфискацией вывезенного за бугор имущества заработанных непосильным трудом.