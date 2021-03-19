КНДР разорвала дипломатические отношения с Малайзией

10:04 19.03.2021

Северная Корея объявила о полном разрыве дипломатические отношения с Малайзией. Как пишет РБК, причиной стала экстрадиция одного из граждан КНДР в США.

Речь идет о 54-летнем северокорейском бизнесмене, проживающем в Малайзии. В США его обвинили в банковском мошенничестве, отмывании денег и помощи КНДР в обход международных санкций, в том числе в поставках запрещенных предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян.

Высший суд Малайзии заключил, что бизнесмен может быть экстрадирован в США, отклонив его аппеляцию, оспаривающую данный запрос США.

В свою очередь Пхеньян утверждает, что бизнесмен занимался "законной внешнеторговой деятельностью".

В своем заявлении МИД КНДР заявил, что власти Малайзии совершили "враждебный акт против КНДР в угоду давлению США", сам инцидент они охарактеризовали как "продукт антикорейского заговора, созданного враждебной политикой США, направленной на изоляцию страны".

В КНДР добавили, что малазийские власти будут нести полную ответственность за "любые последствия, которые возникнут между двумя странами", США также "заплатят должную цену", так как являются "закулисным манипулятором и главным виновником" произошедшего.