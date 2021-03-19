КНДР разорвала дипломатические отношения с Малайзией

Северная Корея объявила о полном разрыве дипломатические отношения с Малайзией. Как пишет РБК, причиной стала экстрадиция одного из граждан КНДР в США.  

Речь идет о 54-летнем северокорейском бизнесмене, проживающем в Малайзии. В США его обвинили в банковском мошенничестве, отмывании денег и помощи КНДР в обход международных санкций, в том числе в поставках запрещенных предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян. 

Высший суд Малайзии заключил, что бизнесмен может быть экстрадирован в США, отклонив его аппеляцию, оспаривающую данный запрос США. 

В свою очередь Пхеньян утверждает, что бизнесмен занимался "законной внешнеторговой деятельностью".

В своем заявлении МИД КНДР заявил, что власти Малайзии совершили "враждебный акт против КНДР в угоду давлению США", сам инцидент они охарактеризовали как "продукт антикорейского заговора, созданного враждебной политикой США, направленной на изоляцию страны". 

В КНДР добавили, что малазийские власти будут нести полную ответственность за "любые последствия, которые возникнут между двумя странами", США также "заплатят должную цену", так как являются "закулисным манипулятором и главным виновником" произошедшего. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.03.2021, 16:44
    Гость: такиминадо

    Такое развитие общественных настроений в России было давно предсказано: Северная Корея для всё большего числа россиян становится образцовым государством. И они будут стремиться воспроизводить этот образец во внешней и внутренней политике своей страны.

  2. 19.03.2021, 12:45
    Гость: Вот это ответ

    Вот это ответ уважающего себя государства. Не в пример России, которая сопли жует. Её граждан всякая шваль выдаёт пиндосам, президента обзывают убийцей, а они утруться выскажут озабоченность ... позорники. Ктож тебя будет уважать после всего этого?

  4. 19.03.2021, 11:05
    Гость: Штурман

    В КНДР не любят современный дипломатический этикет и ее руководство всегда режет правду без страха что "коллеги и пагтнегы" накажут конфискацией вывезенного за бугор имущества заработанных непосильным трудом.

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