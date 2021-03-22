Пашинян объявил о назначении нового главы Генштаба ВС Армении

Генерал-майор Артак Давтян законно назначен главой Генштаба Армении. Соответсвующее заявлнеие сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.

В заявлении отмечается, что предложение о назначении Давтяна было направлено президенту республики Армену Саркисяну 10 марта. Однако президент вернул документ в правительство с возражениями, которые не были приняты премьером. 

"Учитывая, что президент не подписал представленный премьер-министром проект указа о назначении и не обратился в Конституционный суд, Артак Давтян силой закона считается назначенным на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил", - говорится в заявлении Пашиняна.

17 марта Административный суд Армении вынес решение по иску Оника Гаспаряна, оспаривающего законность его освобождения от должности главы Главного штаба ВС, приняв обеспечительные меры.

Как пишет "Интерфакс", Административный суд временно удовлетворил иск, приняв обеспечительные меры по признанию освобождения Гаспаряна от должности силой закона не соответствующим правовым отношениям до вынесения судом окончательного решения.

Таким образом, согласно решению Административного суда, запрещается назначение нового начальника ГШ ВС, что означает, что Гаспарян продолжит занимать должность руководителя Главного штаба.

Между тем, аппарат премьер-министра Армении выступил с заявлением, отметив, что решение об освобождении Гаспаряна остается в силе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.03.2021, 12:45
    Гость: личный опыт

    Гнилость армянского народа, точнее сказать. Армяне шустрые только понтоваться, да на рынках цены заламывать.

  4. 22.03.2021, 12:36
    Гость: личный опыт

    Так бы воевали, как бумагами размахивают.
    Когда уже Эрдоган их отуречит вместе с грузинами...

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