Перекрывшее Суэцкий канал судно решено разгрузить
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился подготовить к разгрузке перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given, сообщает Al Arabiya News со ссылкой на директора Suez Canal Authority (SCA) Усаму Рабиа. Ранее спасатели рассчитывали снять судно с мели, не прибегая к разгрузке.
По словам Усамы Рабиа, в настоящее время специалисты канала и помогающие им эксперты голландской фирмы Smit Salvage оценивают, сколько из более чем 18 тысячи контейнеров необходимо убрать, чтобы снять судно с мели. Отмечается, что этот процесс может оказаться очень сложным и занять много времени.
Суэцкий канал из-за инцидента ежедневно теряет $12–14 млн дохода, сообщил Рабиа. «Как только мы завершим операцию, руководство Суэцкого канала будет круглосуточно работать над эвакуацией застрявших судов. Мы обсудим с судоходными операторами наши дальнейшие действия, поскольку мы не можем отказаться от наших клиентов»,— цитирует директора SCA «Коммерсант». Он отметил, что точные временные сроки завершения операции по снятию с мели установить сложно.
Контейнеровоз развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель 23 марта. Его длина 400 м, ширина 59 м. В управляющей судном компании Bernhard Schulte Shipmanagement утверждают, что причиной происшествия стал сильный ветер. По разным прогнозам, на разблокировку канала может понадобиться от одной до трех недель.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всё я усвоил и прослушал.
Вы посмотрите хотя бы фотографии этого процесса, потом говорите.
Десяток карликов тянут за уши слона.
"мощность в пределах собственного веса": конечно мощность - это не вес, но буксир - это плавсредство, и я не сильно погрешил против истины.
Интересно, вы читали, что десять буксиров не справились?
Так вот: и не справятся.
Можно, конечно, выкопать море, это ещё та, очень благородная работа.
Тоже ведь какому-то сознательному и понимающему выпускнику школы в голову пришло!
Ещё раз говорю, сдвинуть паром можно только лебёдками, для этого есть всё. Вокруг пустыня, куча пустого места. И жалкий канальчик 300 метров шириной, в котором не развернуться даже маленьким буксирам (сами же "спасатели" об этом плачут).
Конечно, прежде чем двигать, лебёдки нужно найти и доставить (можно самолётом), затем сделать укрепления (упоры). При нормальной организации на всё нужно дня два, не больше.
Вместо этого месяц будут разгружать, потом загружать...
Интересно - чем?
Может вертолётом?
Кажется это египтяне пирамиды построили? Так что судно разгрузить - это им как два пальца об песок! Каких-нибудь 30 лет и на берегу вырастет пирамида их контейнеров )
Походу, пирамиды тоже хохлы строили. Египтяне даже пароход откопать не могут. Врут всё про фараонов. То украинские гетманы были.
Не всё так просто. При попытке приподнять его судно таких размеров просто-напросто сломается.
Разгрузить? десяток земснарядов, чтобы вырыть 4 стометровых канавы в дне канала по 100 метров длиной и пять метров шириной не быстрее ли будет? Можно разместить до 40 земснарядов, каждый из которых за сутки откачает по 10 000 кубов пульпы.
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Всё же не понять мне этих египтян. Настолько жадные, что ни земснарядов в канале не имеют, ни земли под карты для слива пульпы по берегам не зарезервировали. А теперь распроданные участки песком засыпать не могут.