Перекрывшее Суэцкий канал судно решено разгрузить

18:43 28.03.2021

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился подготовить к разгрузке перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given, сообщает Al Arabiya News со ссылкой на директора Suez Canal Authority (SCA) Усаму Рабиа. Ранее спасатели рассчитывали снять судно с мели, не прибегая к разгрузке.

По словам Усамы Рабиа, в настоящее время специалисты канала и помогающие им эксперты голландской фирмы Smit Salvage оценивают, сколько из более чем 18 тысячи контейнеров необходимо убрать, чтобы снять судно с мели. Отмечается, что этот процесс может оказаться очень сложным и занять много времени.

Суэцкий канал из-за инцидента ежедневно теряет $12–14 млн дохода, сообщил Рабиа. «Как только мы завершим операцию, руководство Суэцкого канала будет круглосуточно работать над эвакуацией застрявших судов. Мы обсудим с судоходными операторами наши дальнейшие действия, поскольку мы не можем отказаться от наших клиентов»,— цитирует директора SCA «Коммерсант». Он отметил, что точные временные сроки завершения операции по снятию с мели установить сложно.

Контейнеровоз развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель 23 марта. Его длина 400 м, ширина 59 м. В управляющей судном компании Bernhard Schulte Shipmanagement утверждают, что причиной происшествия стал сильный ветер. По разным прогнозам, на разблокировку канала может понадобиться от одной до трех недель.