Перекрывшее Суэцкий канал судно решено разгрузить

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился подготовить к разгрузке перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given, сообщает Al Arabiya News со ссылкой на директора Suez Canal Authority (SCA) Усаму Рабиа. Ранее спасатели рассчитывали снять судно с мели, не прибегая к разгрузке.

По словам Усамы Рабиа, в настоящее время специалисты канала и помогающие им эксперты голландской фирмы Smit Salvage оценивают, сколько из более чем 18 тысячи контейнеров необходимо убрать, чтобы снять судно с мели. Отмечается, что этот процесс может оказаться очень сложным и занять много времени.

Суэцкий канал из-за инцидента ежедневно теряет $12–14 млн дохода,  сообщил  Рабиа. «Как только мы завершим операцию, руководство Суэцкого канала будет круглосуточно работать над эвакуацией застрявших судов. Мы обсудим с судоходными операторами наши дальнейшие действия, поскольку мы не можем отказаться от наших клиентов»,— цитирует директора SCA «Коммерсант». Он отметил, что точные временные сроки завершения операции по снятию с мели установить сложно.

Контейнеровоз развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель 23 марта. Его длина 400 м, ширина 59 м. В управляющей судном компании Bernhard Schulte Shipmanagement утверждают, что причиной происшествия стал сильный ветер. По разным прогнозам, на разблокировку канала может понадобиться от одной до трех недель.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.03.2021, 02:06
    Гость: Сергей

    Всё я усвоил и прослушал.
    Вы посмотрите хотя бы фотографии этого процесса, потом говорите.
    Десяток карликов тянут за уши слона.
    "мощность в пределах собственного веса": конечно мощность - это не вес, но буксир - это плавсредство, и я не сильно погрешил против истины.
    Интересно, вы читали, что десять буксиров не справились?
    Так вот: и не справятся.
    Можно, конечно, выкопать море, это ещё та, очень благородная работа.
    Тоже ведь какому-то сознательному и понимающему выпускнику школы в голову пришло!
    Ещё раз говорю, сдвинуть паром можно только лебёдками, для этого есть всё. Вокруг пустыня, куча пустого места. И жалкий канальчик 300 метров шириной, в котором не развернуться даже маленьким буксирам (сами же "спасатели" об этом плачут).
    Конечно, прежде чем двигать, лебёдки нужно найти и доставить (можно самолётом), затем сделать укрепления (упоры). При нормальной организации на всё нужно дня два, не больше.
    Вместо этого месяц будут разгружать, потом загружать...
    Интересно - чем?
    Может вертолётом?

  2. 29.03.2021, 01:26
    Гость: Mt

    Кажется это египтяне пирамиды построили? Так что судно разгрузить - это им как два пальца об песок! Каких-нибудь 30 лет и на берегу вырастет пирамида их контейнеров )

  3. 29.03.2021, 01:25
    Гость: иван з.

    Походу, пирамиды тоже хохлы строили. Египтяне даже пароход откопать не могут. Врут всё про фараонов. То украинские гетманы были.

  4. 29.03.2021, 00:33
    Гость: тоже-врач

    Не всё так просто. При попытке приподнять его судно таких размеров просто-напросто сломается.

  5. 29.03.2021, 00:32
    Гость: тоже-врач

    Разгрузить? десяток земснарядов, чтобы вырыть 4 стометровых канавы в дне канала по 100 метров длиной и пять метров шириной не быстрее ли будет? Можно разместить до 40 земснарядов, каждый из которых за сутки откачает по 10 000 кубов пульпы.
    .
    Всё же не понять мне этих египтян. Настолько жадные, что ни земснарядов в канале не имеют, ни земли под карты для слива пульпы по берегам не зарезервировали. А теперь распроданные участки песком засыпать не могут.

Все комментарии (38)
Выбор читателей
Гражданское общество – спекуляции и реальность
Пачки купюр и эротическая коллекция: задержаны действующий губернатор и влиятельный миллиардер
Москва нашла союзника, больше похожего на хозяина
Вид на исторический центр города с горы Косотур
«После того как царская власть предпочла диалогу с народом свинец и репрессии, всем стало ясно, что её падение – лишь вопрос времени»
Избранное
«Спасение Америки с точки зрения самих американцев»
Исполнитель главной роли в «Шугалей-2» Кирилл Полухин прилетел в Сыктывкар на закрытый показ киноленты
Советская радиоаппаратура: взлёт и уничтожение
Отрезала голову девочке, отсидела в психбольнице — и на свободу «с чистой совестью»
Эпатажная Анна Плетнева
«Патриотизм или провокация»: как власти восприняли инициативу возвращения памятника Дзержинскому
«"Убогий совок" – это не миф. Это сознательная клевета»
Восхитительная дурнушка Барбра Стрейзанд
Советы бывалого огородника: как вырастить патиссон?
Обманувший ИКЕА Пономарев получил добавку к сроку
Битва за Карабах – война нового типа?