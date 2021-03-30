Австралия объявила о новых антироссийских санкциях

08:00 30.03.2021

Австралия вслед за Канадой объявила о введении санкций против россиян, в связи со строительством моста через Керченский пролив.

Как пишет РИА Новости, санкции введены против одного физлица и четырех компаний из России, которых власти Австралии связали со строительством.

"Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, соединяющего Россию с незаконно аннексированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина)", - говорится в сообщении МИД Австралии.

Глава австралийского межполитического ведомства назвал строительство моста через Керченский пролив "попыткой укрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом". А потому, попавшие под ограничения россияне, "обвиняются" в намерении якобы "узаконить" действия Москвы в отношении полуострова.

Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, ранее объявившей о введении ограничений.

МИД уточняет, что всего с 2014 года в санкционные списки Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лица из РФ.

