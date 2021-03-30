Австралия объявила о новых антироссийских санкциях
Австралия вслед за Канадой объявила о введении санкций против россиян, в связи со строительством моста через Керченский пролив.
Как пишет РИА Новости, санкции введены против одного физлица и четырех компаний из России, которых власти Австралии связали со строительством.
"Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, соединяющего Россию с незаконно аннексированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина)", - говорится в сообщении МИД Австралии.
Глава австралийского межполитического ведомства назвал строительство моста через Керченский пролив "попыткой укрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом". А потому, попавшие под ограничения россияне, "обвиняются" в намерении якобы "узаконить" действия Москвы в отношении полуострова.
Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, ранее объявившей о введении ограничений.
МИД уточняет, что всего с 2014 года в санкционные списки Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лица из РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Караван идёт.
Никогда не пробовал кунгурятины, но жене (после операции) покупал и сам готовил, сказали, что для заживания швов полезно. Жене не понравилось, но тут либо мясо г...о, либо повар хреновый. А вот страус нам понравился, с клюквой, но это экзотика. Будем страшно страдать без кенгурятины и страусятины. Ну ничего, крокодилятиной заменим, по вкусу крокодил - что-то между рыбой и свининой, только лимон не забывайте, крокодил лимоны любит. Да и выражение на лице после лимона не будет вызывающе счастливым. Вот, уже итальянцы пармезаном затарились, просят выручить... Подождём, скоро и австралийцы одумаются.
Россия утрётся и выразит озабоченность, пресса обиженно поскулит и утихнет. А с соплежевателями так и будут поступать даже никчёмные шавки, нисколько не опасаясь ответок. Страна с беспомощным руководством другого отношения не заслуживает. Если уже президента обзывают, а он как зашуганный детсадовец отвечает чуть не плача, о чём речь. Кто сам себя не уважает того и пинать будут без конца.
Незаконно аннексировали Австралию потомки воров и путан!
А теперь еще голос поднимают!
"...санкции введены против одного физлица и четырех компаний из России, которых власти Австралии связали со строительством..."
Так как же имя этого одного физлица? Видимо это скромный человек, профессиональный бенефициар строительства мостов и других объектов? Россияне, давайте скинемся, кто сколько может, поможем безымянному физлицу в горькую годину санкций! Пусть санкции станут праздником для этого неизвестного физлица, пусть Австралия горько пожалеет о своём санкционном решении. Намажем на мелкий австралийский кукиш нашего жирного масла, пусть иззавидуются, они же потомки каторжников. И пусть задумаются, ведь с нашим опытом строительства, мы и до Австралии можем мосты навести, например - понтонную переправу... Пора Австралию оптимизировать, пора!