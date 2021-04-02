Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский поговорили по телефону. Это их первый разговор с тех пор, как Байден вступил в должность главы государства. Разговор состоялся на фоне участившихся заявлений о стягивании российских войск к границе с Украиной.
«Президент Байден подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму»,— цитирует «Коммерсант» заявление Белого дома.
«Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил собеседника в поддержке проводимых в Украине реформ. По словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит на Украине и вокруг нее. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50 минут»,— рассказал «Интерфаксу» глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Разговор президентов США и Украины последовал за по меньшей мере тремя телефонными переговорами официальных лиц двух государств. После переговоров глав оборонных ведомств двух стран Минобороны Украины сообщило, что США пообещали «не оставить Украину одну» в случае военного конфликта с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия никому не угрожает и Кремль считает неуместным, когда ее называют противником.
30 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия постепенно наращивает войска у границы с Украиной. Он сказал это после масштабных военных учений России в Крыму, в рамках которых на полуостров перебросили российских военнослужащих, боевые машины и самолеты Ил-76МД.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У России пока ещё есть время сыграть на опережение и избежать большой крови с обеих сторон:
"В Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым"
2 апреля 2021, 23:58
На учениях НАТО Defender Europe 2021 в мае-июне на акваториях от Балтийского до Черного морей будет отрабатываться война с Россией, основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. «Defender Europe 2021 – это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается – ну давайте прямым текстом – война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», – приводит текст заявления украинского дипломата РИА «Новости».
Сейчас вроде никто не помогает, но, судя по тому, что творится на Украине, там уже заранее по всей стране объявляют "тотальную мобилизацию", готовят схроны. Напоследок, сильно осунувшийся Зе выйдет из бункера на Банковской, потрепет по щёчке пацана с фаустпатроном, и взойдя на борт "Летучего Голландца" отбудет в Аргентину.
Похоже, что воплощается в жизнь старый анекдот, "объявить России войну и сдаться через 30 секунд, чтобы никого не успели убить.
Вот только одного не учитывает. Англо-саксам отработанный материал не нужен. Прикопают, как Скрипалей.
Байден выступит миротворцем.
Будет принуждать к миру.
запомню твой комментарий.
здесь решение есть и простое. предупредить что любое продвижение нациков будет встречено вводом российских войск в Донбасс по полной. И не как в случае с Грузией - а введением до границ с Евросоюзом для защиты славянского русскоговорящего населения этой территории. Причем предупредить что любой минометный обстрел будет отработан как сказано выше.