Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону

21:27 2.04.2021

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский поговорили по телефону. Это их первый разговор с тех пор, как Байден вступил в должность главы государства. Разговор состоялся на фоне участившихся заявлений о стягивании российских войск к границе с Украиной.

«Президент Байден подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму»,— цитирует «Коммерсант» заявление Белого дома.

«Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил собеседника в поддержке проводимых в Украине реформ. По словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит на Украине и вокруг нее. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50 минут»,— рассказал «Интерфаксу» глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Разговор президентов США и Украины последовал за по меньшей мере тремя телефонными переговорами официальных лиц двух государств. После переговоров глав оборонных ведомств двух стран Минобороны Украины сообщило, что США пообещали «не оставить Украину одну» в случае военного конфликта с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия никому не угрожает и Кремль считает неуместным, когда ее называют противником.

30 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия постепенно наращивает войска у границы с Украиной. Он сказал это после масштабных военных учений России в Крыму, в рамках которых на полуостров перебросили российских военнослужащих, боевые машины и самолеты Ил-76МД.