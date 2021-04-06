Лукашенко: в некоторых странах нецелесообразно сохранять наши посольства

14:09 6.04.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений заявил о нецелесообразности сохранять посольства в некоторыых странах и тратить бюджетные деньги на их содержание, поскольку перспективы белорусского дипломатического присутствия там отсутствуют.

"Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни. В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой", - приводит его слова БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене.