Лукашенко: в некоторых странах нецелесообразно сохранять наши посольства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений заявил о нецелесообразности сохранять посольства в некоторыых странах и тратить бюджетные деньги на их содержание, поскольку перспективы белорусского дипломатического присутствия там отсутствуют.
"Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни. В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой", - приводит его слова БелТА.
Александр Лукашенко отметил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Первым делом нужно "оптимизировать" отношения с соседней восточной страной. Господин Макей вроде этим занимался, но не очень успешно, а от этой страны всё зло. Беларуси нужна другая власть, эта способна только воровать.
Вот если его лопатой стукнуть по голове то сотрясения мозга не будет, его нет. А будет только ушиб кости. У него голова состоит исключительно из кости.
Не поспоришь. Закрыть всякие связи с пиндосами, пшеками, приебалтами, немчурой, лягушатниками. Как минимум ничего не изменится для белорусов.
Количество работников посольств сегодня в век электронно цифровых коммуникаций может быть сведено к минимуму а,кое где содержать посольскую недвижимость со штампом охраны сиделлцами ипр просто странно. Тем более что,все определяют внешнее главы государств кгторые в любой момент могут друг с другом связываться а ,дипломаты пооучабтся как лишние посредники между ними ,даже порой что то просто типа древней "голубиной почты"..не чего мотаться туда сюда, инфекцию разносить на переговорах ,можно по интернету все делать на удоленку их ..и сократить все лишних в современных технологических условиях получающих деньги из карманов налогоплательщиков .
он прав.