Мировой средний класс сократился впервые с 1990-х годов

12:44 7.04.2021

За время эпидемии коронавируса порядка 150 млн человек по всему миру спустились по социальной лестнице, а средний класс сократился впервые за 30 лет. Об этом сообщает Bloomberg. Особенно сильно спад благосостояния затронул неблагополучные страны юго-восточной Азии и юга Африки.

По информации агентства, одной из самых экономически значимых тенденций последних нескольких десятилетий стало рождение глобального среднего класса. Ожидание того, что эта группа будет и дальше расти было центральным предположением в бизнес-планах корпораций и стратегиях инвесторов. Но тренд был перевернут из-за COVID-19.

По данным Pew Research Center, мировой средний класс (в исследовании к нему относится население, получающее от $10 до $50 в день) уменьшился в 2020 году впервые с 1990-х годов. Около 150 млн человек — число, равное населению Великобритании и Германии вместе взятых — резко спустились по социально-экономической лестнице. Например, в Индии средний класс сократился на треть (32%), в странах Южной Азии — на 25%, в африканских странах ниже Сахары — на 11%, на Ближнем Востоке — на 10%. В тоже время в КНР средний класс уменьшился на 4%, а европейские страны и Центральная Азия потеряли 3%.

Проблема с сокращением среднего класса означает реальное изменение потребительских привычек людей уже сегодня, отмечают СМИ. В частности, владение своим автомобилем для большинства жителей Индии стало недоступным — за 12 месяцев с февраля 2020 года по февраль 2021 года объем продаж автомобилей в стране упал более чем на 18%. В Бразилии, стране, известной во всем мире своими стейками, уровень потребление мяса упало на 5% до 29,3 кг на душу населения — это самый низкий уровень с 1996 года. Более дорогое мясо бразильцы теперь заменяют куриными яйцами (их потребление выросло на 54%) и курицей (+9,7%).

Сведения, которые приводит Bloomberg, совпадают и с российскими тенденциями — согласно расчетам ВШЭ, российский средний класс сократился из-за пандемии коронавируса более чем на 6%. Продажи автомобилей в России в 2020 году рухнули на 9%, а потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4% до десятилетнего минимума.