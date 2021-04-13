Правительство Японии разрешило сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан

08:50 13.04.2021

Правительство Японии приняло решение сбросить очищенную от радиоактивных частиц воду с АЭС "Фукусима-1" в океан, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что речь идет о воде, которую использовали для охлаждения расплавленного топлива, а также загрязненных с дождевых и грунтовых вод.

По мнению властей Японии, после проведения соответствующей очистки вода не будет нести угрозу людям и окружающей среде. Для очистки будет использоваться система ALPS, которая удаляет большинство радиоактивных веществ, включая стронций и цезий, оставляя тритий, который в низкой концентрации мало не угрожает здоровью человека. Последнего будут добиваться разбавлением воды до тех пор, пока концентрация трития не снизится до 1,5тыс. беккерелей на литр, что в 7 раз ниже норм, допустимых ВОЗ.

Процесс подготовки и проверок займет продолжительное время, а потому сам сброс начнется не раньше, чем через 2 года.

С позицией Японии не согласны власти Китая и Южной Кореи, однако Япония получила поддержку властей США в этом вопросе.

"Соединенным Штатам известно, что правительство Японии изучило несколько вариантов, связанных с утилизацией очищенной воды, которая в настоящее время хранится на объекте "Фукусима-1". В этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила варианты и последствия, проявила прозрачность в отношении своего решения и, как представляется, выбрала меры, соответствующие глобально признанными стандартами ядерной безопасности", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

В резервуарах на территории АЭС "Фукусима" хранится более 1,25 млн тонн воды. Оператор электростанции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. опасается, что накопительные мощности иссякнут уже осенью следующего года.