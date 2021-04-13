Правительство Японии разрешило сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан

АЭС "Фукусима"

Правительство Японии приняло решение сбросить очищенную от радиоактивных частиц воду с АЭС "Фукусима-1" в океан, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что речь идет о воде, которую использовали для охлаждения расплавленного топлива, а также загрязненных с дождевых и грунтовых вод.

По мнению властей Японии, после проведения соответствующей очистки вода не будет нести угрозу людям и окружающей среде. Для очистки будет использоваться система ALPS, которая удаляет большинство радиоактивных веществ, включая стронций и цезий, оставляя тритий, который в низкой концентрации мало не угрожает здоровью человека. Последнего будут добиваться разбавлением воды до тех пор, пока концентрация трития не снизится до 1,5тыс. беккерелей на литр, что в 7 раз ниже норм, допустимых ВОЗ. 

Процесс подготовки и проверок займет продолжительное время, а потому сам сброс начнется не раньше, чем через 2 года. 

С позицией Японии не согласны власти Китая и Южной Кореи, однако Япония получила поддержку властей США в этом вопросе. 

"Соединенным Штатам известно, что правительство Японии изучило несколько вариантов, связанных с утилизацией очищенной воды, которая в настоящее время хранится на объекте "Фукусима-1". В этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила варианты и последствия, проявила прозрачность в отношении своего решения и, как представляется, выбрала меры, соответствующие глобально признанными стандартами ядерной безопасности", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

В резервуарах на территории АЭС "Фукусима" хранится более 1,25 млн тонн воды. Оператор электростанции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. опасается, что накопительные мощности иссякнут уже осенью следующего года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.04.2021, 12:12
    Гость: каничива

    Почти весь Тихий океан японцы уже заразили. Причем течение - прямиком к побережью СШП, но они помалкивают. В интернете есть карта заражения Тихого океана.

  3. 13.04.2021, 12:10
    Гость: Serge

    По логике вещей, мы должны наложить санкции на Японию за загрязнение окружающей среды.. Но для этого у наших властей должны бы яйца... А насчет этого - большие сомнения...

  4. 13.04.2021, 11:59
    Гость: алекс

    И как всегда от нашего МИДА тактичная тишина,хотя должен стоять поросячий визг с трибуны ООН, что бы у всего мирового сообщества ухи заложило!Это между прочим экологическое преступление перед человечеством ,онкологический геноцид тихоокеанского региона и не только!Трусонюхов надо ,как нашкодивших котов, тыкать носом в Фукусиму как в ссаный половик без перерыва 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365дней в году и требовать возмещения материального и морального ущерба туристической ,и рыболовной промышленности РФ, а так же местному населению!

  5. 13.04.2021, 11:10
    Гость: www

    Почему я не учныи-ядерщик. Я ведь тоже знаю, что любую пакость можно разбавить до безопасного состояния.

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