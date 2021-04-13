Правительство Японии разрешило сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан
Правительство Японии приняло решение сбросить очищенную от радиоактивных частиц воду с АЭС "Фукусима-1" в океан, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что речь идет о воде, которую использовали для охлаждения расплавленного топлива, а также загрязненных с дождевых и грунтовых вод.
По мнению властей Японии, после проведения соответствующей очистки вода не будет нести угрозу людям и окружающей среде. Для очистки будет использоваться система ALPS, которая удаляет большинство радиоактивных веществ, включая стронций и цезий, оставляя тритий, который в низкой концентрации мало не угрожает здоровью человека. Последнего будут добиваться разбавлением воды до тех пор, пока концентрация трития не снизится до 1,5тыс. беккерелей на литр, что в 7 раз ниже норм, допустимых ВОЗ.
Процесс подготовки и проверок займет продолжительное время, а потому сам сброс начнется не раньше, чем через 2 года.
С позицией Японии не согласны власти Китая и Южной Кореи, однако Япония получила поддержку властей США в этом вопросе.
"Соединенным Штатам известно, что правительство Японии изучило несколько вариантов, связанных с утилизацией очищенной воды, которая в настоящее время хранится на объекте "Фукусима-1". В этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила варианты и последствия, проявила прозрачность в отношении своего решения и, как представляется, выбрала меры, соответствующие глобально признанными стандартами ядерной безопасности", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.
В резервуарах на территории АЭС "Фукусима" хранится более 1,25 млн тонн воды. Оператор электростанции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. опасается, что накопительные мощности иссякнут уже осенью следующего года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это не возможно. Таких не придумать, чтоб они не заржал.
Почти весь Тихий океан японцы уже заразили. Причем течение - прямиком к побережью СШП, но они помалкивают. В интернете есть карта заражения Тихого океана.
По логике вещей, мы должны наложить санкции на Японию за загрязнение окружающей среды.. Но для этого у наших властей должны бы яйца... А насчет этого - большие сомнения...
И как всегда от нашего МИДА тактичная тишина,хотя должен стоять поросячий визг с трибуны ООН, что бы у всего мирового сообщества ухи заложило!Это между прочим экологическое преступление перед человечеством ,онкологический геноцид тихоокеанского региона и не только!Трусонюхов надо ,как нашкодивших котов, тыкать носом в Фукусиму как в ссаный половик без перерыва 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365дней в году и требовать возмещения материального и морального ущерба туристической ,и рыболовной промышленности РФ, а так же местному населению!
Почему я не учныи-ядерщик. Я ведь тоже знаю, что любую пакость можно разбавить до безопасного состояния.