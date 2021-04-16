В Тбилиси задержан мужчина, захвативший заложников в филиале Банка Грузии
Вооруженный грабитель, ворвавшийся в здание филиала «Банка Грузии» в Тбилиси, задержан.
Ранее сообщалось, что он освободил всех заложников за исключением одного, полиция вела с ним переговоры.
«Грабитель задержан. Он был один и взял заложников. В ходе спецоперации все заложники освобождены и они не получили каких-либо повреждений», - заявил журналистам начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.
По данному факту начато расследование, о деталях которого будет сообщено позже, сообщает «Интерфакс».
Напомним, мужчина напал на филиал «Банка Грузии» в тбилисском районе Авлабари около полудня 16 марта. По данным банка, на этот момент в здании находились пять человек. Спецоперация по задержанию длилась примерно полтора часа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
походу брать заложников в банках новая грузинская национальная забава.