В Тбилиси задержан мужчина, захвативший заложников в филиале Банка Грузии

Вооруженный грабитель, ворвавшийся в здание филиала «Банка Грузии» в Тбилиси, задержан.

Ранее сообщалось, что он освободил всех заложников за исключением одного, полиция вела с ним переговоры.

«Грабитель задержан. Он был один и взял заложников. В ходе спецоперации все заложники освобождены и они не получили каких-либо повреждений», - заявил журналистам начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.

По данному факту начато расследование, о деталях которого будет сообщено позже, сообщает «Интерфакс».

Напомним, мужчина напал на филиал «Банка Грузии» в тбилисском районе Авлабари около полудня 16 марта. По данным банка, на этот момент в здании находились пять человек. Спецоперация по задержанию длилась примерно полтора часа.

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