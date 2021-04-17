США считают эскалацией ответные меры России на санкции

США не заинтересованы в эскалации, но оставляют за собой право ответить на контрмеры России. 

"Наши последние действия (санкции в отношении России - прим. ред.) были пропорциональны и соответствовали вредоносной деятельности России. Сегодняшнее объявление [мер] российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление. Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США", - сказал представитель Госдепартамента ТАСС

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник главы российского государства Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. В частности, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. РФ предложит 10 американским дипломатам покинуть Москву, запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран.

Кроме того, как сообщил МИД РФ, Москва запрещает въезд в страну восьми "действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса", включая генпрокурора США, директора ФБР, директора национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем США.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.04.2021, 19:50
    Гость: такиминадо

    Простите, я Вас не понял.
    "полный запрет на эксплуатацию в РФ самолётов "боинг"" - это санкция против США или РФ?

  3. 17.04.2021, 18:42
    Гость: Очень круто

    При Рейгане мы тоже запретили нанимать из советских граждан персонал, обслуживающий посольство США, и американцы через два месяца взвыли

  5. 17.04.2021, 17:25
    Гость: Alex203

    Во всем виноват госдепортамент.А почему у меня в Голодрыщенске даже туалет во дворе?

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