ФСБ России сообщила о предотвращении покушения на Лукашенко
Двое граждан Белоруссии задержаны в России за попытку госпереворота и убийства президента республики в своей стране, их консультировали в США и Польше.
ФСБ России совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии в результате спецоперации пресекла противоправную деятельность Зянковича Юрия Леонидовича, имеющего двойное гражданство США и Белоруссии, а также гражданина Белорусии Федуты Александра Иосифовича. По данным спецслужбы, они планировали "осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А.Лукашенко", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным спецслужб, Зянкович и Федута консультировались с представителями США и Польши. "Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г.", - заявили в ФСБ.
Там отметили, что "идеологи белорусской радикальной оппозиции" Зянкович и Федута организовали в приватных чатах одного из мессенджеров обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу "с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики".
"По прибытии Зянковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов. В ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики", - рассказали в ЦОС.
Зянкович и Федута, по данным ФСБ, подробно изложили план военного переворота, в частности, включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа.
"Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования ("партизаны"), находящиеся на т.н. "скрытых базах"",- сказали в спецслужбе.
Конечной целью заговора являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения".
После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам.
В отношении Зянковича и Федуты следственными органами Белоруссии расследуется уголовное дело по признакам заговора или иных действий, совершенных с целью захвата государственной власти (статьей 357 УК Белоруссии).
Комментарии читателей Оставить комментарий
После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны
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а фамилии военных участвовaвших в заговоре где?
Александр Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детейя, предположительно связанной со спецслужбами США, сообщается в Telegram-канале агентства БелТА. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.
МЫ ЗАДЕРЖАЛИ.., а МЫ это КТО, если их типа в Москве ФСБ РФ спомала или не спомала, или не в Москве?
Лукашенко В КАМУФЛЯЖЕ рассказал, как на него готовили покушение: видео
МК
Сто пудов постановка для подняти
Тот самый случай ,если бы не было которого, то его надо срочно организовать.
Прямо не РФ, а контора помощи своим врагам, которых заказали США. Только Эрдо был конкретно под прицелом (теперь он в благодарность причесывает буйную шевелюру Путину), а у Лукаша есть повод на сомнение.
эттто для поддержания имиджа, для сохранения лица-враг не дремлет, надо сплотиться..и дать ему по зубам.
что за Малорось?
Почему не знаю...