Чехия изобличает Петрова, Боширова и Кремль

Отношения Праги и Москвы могут быть полностью уничтожены из-за громких обвинений в акте государственного терроризма. Последствиями скандала могут стать отмена авиасообщения с Чехией и закрытие ее дипломатических представительств в России

Выходные не помешали произойти очередной неприятной сенсации в эти и без того напряженные дни. В течение 48 часов сразу 18 российских дипломатов из посольства в Праге должны отправиться домой — Чехия высылает их, обвинив в деятельности, несовместимой со статусом. Иначе говоря, в шпионаже.

По утверждению чешских властей, все эти 18 дипломатов — на самом деле сотрудники российской военной разведки и СВР. Для фактического разрыва двусторонних отношений было бы достаточно уже одного этого. Дело в том, что в подобных случаях всегда предпринимаются зеркальные меры, однако посольство Чехии в Москве гораздо малочисленнее российского диппредставительства в Праге. Там просто нет 18 сотрудников, обладающих дипломатическим статусом. Так что, в случае зеркальной высылки, скорее всего, посольство в Москве и консульства Чехии в других российских городах можно будет считать закрытыми. Хорошо, если не дойдет до того, что Чехию в России (а значит и Россию в Чехии) будут представлять дипломаты третьей страны, например, Словакии или Белоруссии.

Все было бы не так плохо, если бы этим дело и ограничилось. Но проблема куда глубже, чем просто высылка российских дипломатов. Обвинения в адрес России выдвинуты по итогам расследования, которые на экстренной пресс-конференции обнародовали чешский премьер Андрей Бабиш и вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек. По их словам, российские агенты совершили преступление на территории Чехии еще в 2014 году, устроив два взрыва на военном складе в местечки Врбетицы.

Чешская полиция официально объявила в розыск двоих подозреваемых — это небезызвестные Александр Петров и Руслан Боширов (они же Александр Мишкин и Анатолий Чепига), которых в Великобритании обвиняют в попытке отравления «Новичком» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

О том, что двое россиян, которых британские спецслужбы считают сотрудниками российской военной разведки, в 2014 году побывали в Чехии, говорилось и ранее. После отравления Скрипаля в Солсбери такую информацию давали чешские спецслужбы. Однако тогда медиа писали, что основной версией, объясняющей пребывание двух разведчиков на чешской территории, является слежка за все тем же Скрипалем, который в это время прилетал в Прагу.

Теперь же, как утверждают чешская разведка и полиция, следствию удалось установить, что Мишкин и Чепига побывали на военном складе в Врбетицах. Для этого они по электронной почте заранее заказали туда пропуска, что возможно, если речь идет о посещении с коммерческими целями.

В Чехию они якобы прилетели со своими «базовыми» паспортами, теми же самыми, которые использовали для поездки в Великобританию. Однако на склад пропуска они получили по другим документам — на имена Руслана Табарова (Чепига) и Николая Попы (Мишкин). При этом пропуска были выписаны на 17 октября, однако взрыв случился 16г-о. Подтверждений того, что агенты официально посещали склад, у полиции нет.

Зато известно, что как раз в эти дни там работали с грузом, который планировал приобрести, как указывают чешские медиа, «известный болгарский торговец оружием». Он, в свою очередь, якобы намеревался перепродать чешское оружие украинской армии. В октябре 2014 года в Донбассе продолжались бои, несмотря на подписание месяцем ранее Минского протокола.

Что касается этого торговца оружием, то чешские медиа не сообщают его имени. Однако широкую известность получили обвинения болгарских властей в адрес сотрудников российских спецслужб, которые, по версии прокуратуры города София, в 2015 году пытались отравить гражданина Болгарии Емельяна Гербева, торговавшего оружием.

Чешские власти заявляют, что взрыв в Врбетицах можно приравнять к акту государственного терроризма. Столь жесткая атака Праги на Москву лишь выглядит внезапной. На самом деле, у нее есть довольно многоплановая предыстория. Чехия объявила о расследовании взрыва на военном складе и массовой высылке российских дипломатов через два дня после того, как о введении против России новых санкций и также высылке российских дипломатов объявили США. Кроме того, незадолго до этого на Аляске погиб миллиардер Петр Келлнер, богатейший человек Чехии, которого многие считали серым кардиналом чешской политики. Он был тесно связан с Россией, где занимался бизнесом с начала 1990-х годов. Смерть Келлнера, как писали СМИ, могла вызвать землетрясение в чешской внутренней политике.

Наконец, всего за неделю до высылки российских дипломатов, в Чехии был уволен министр иностранных дел Томаш Петржичек. Временно исполняющим обязанности главы МИД стал глава чешского МВД Ян Гамачек. Он уже подобрал нового министра иностранных дел, им 21 апреля должен официально стать бывший заместитель Гамачека, малоизвестный политик Якуб Кулганек.

Сам же Гамачек, еще являясь врио главы МИД Чехии, 15 апреля заявлял, что намерен в ближайшее время вылететь в Москву и там вести переговоры о закупках Чехией российской вакцины от ковида «Спутник V». На этом настаивал и президент страны Милош Земан, известный в прошлом своими дружескими отношениями с Кремлем.

Поездки, однако, не случилось. В пятницу, 16 апреля, она была внезапно отменена. Вместо визита в Москву Гамачек на следующий день принял участие в экстренной пресс-конференции вместе с премьером Андреем Бабишем. Президент Милош Земан, как сообщается, также был заранее информирован о готовящейся высылке. Публичной реакции на это решение чешского правительства с его стороны пока не последовало.

Что касается России, то пока есть лишь реакция официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — заявила она.

Действительно, можно не сомневаться, что Россия отреагирует предельно жестко, учитывая нынешнюю внешнеполитическую ситуацию, в которой оказался Кремль, в том числе, что касается накала противостояния с США. Помимо неизбежных зеркальных мер по высылке дипломатов, которые могут привести к закрытию чешских диппредставительств в России, не исключено, что Москва также отзовет из Праги своего посла. Чешскому послу Витезславу Пивоньке может быть рекомендовано выехать на родину «для консультаций», так же, как это уже предложено послу США в России Джону Салливану.

Не исключено, что дипломатические отношения России и Чехии могут быть на долгое время фактически заморожены. По примеру Турции, в Чехию могут быть отменены все авиарейсы из России. Не исключены и другие ассиметричные ответные акции со стороны Кремля. Остановка в мире тревожная и, к сожалению, при принятии политиками важных решений все большую роль играют их эмоции.