Bloomberg сообщил об истощении накопленных за пандемию запасов нефти

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Избыток запасов нефти, который образовался на фоне пандемии COVID-19 и последовавшего локдауна почти исчез. Об этом пишет Bloomberg.

По данным на февраль 2021 года, в хранилищах оставалось менее одной пятой части от накопленных объемов топлива, приводит агентство данные Международного энергетического агентства (МЭА). С того времени остатки сократились еще сильнее.

Согласно оценке МЭА, в июле прошлого года на пике в хранилищах по всему миру скопилось на 249 млн барр. больше среднего значения за 2015–2019 годы, а в феврале текущего года этот излишек уменьшился до 57 млн барр.

Потребление топлива выросло благодаря восстановлению спроса и росту цен на нефть, отмечает Bloomberg. Так, нефть марки Brent завершила торги 16 апреля на уровне $66,7, следует из данных Лондонской биржи ICE. В свою очередь, Россия, Саудовская Аравия и ОПЕК поддержали освобождение хранилищ осторожным смягчением ограничений на добычу.

По словам руководителя исследований рынка природных ресурсов Эда Морзе, остатки накопленных в пандемию запасов почти полностью сосредоточены в Китае.

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