В партии Зеленского призвали разорвать дипотношения с Россией

Представители партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" потребовали расторгнуть дипломатические отношения между Россией и Украиной, пишет РБК со ссылкой на заявления депутатов Верховной рады. 

В своем заявлении они также предложили провести призыв резирвистов в вооруженные силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации. 

Помимо этого депутаты предложили Зеленскому обратиться к Вашингтону с Лондону с просьбой о временном направлении своих военных на территорию Украины как "сдерживающий фактор возможной агрессии со стороны России". 

Кроме того, парламентарии предложили обратиться к государствам — членам НАТО с предложением "временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей".

Помимо этого парламентарии призвали украинцев, проживающих и работающих на территории России, завершить свои дела и вернуться на Украину.

Авторы заявления считают, что Россия существенно обострила отношения с теми странами, союзами государств и международными организациями, которые традиционно активно и эффективно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Среди них были упомянуты Евросоюз, НАТО и США.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2021, 19:10
    Гость: Stalker

    Многого не потеряем. А заодно пусть заберут обратно порядка 152 тыс. своих нелегальных трудовых мигрантов, которые до сих пор в России болтаются. Недавно в одном украинском СМИ именно эта цифра была указана.

  2. 20.04.2021, 18:13
    Гость: Рихтеру

    На заборе тоже много чего написано. Ты из России пишешь? Не видел разрушенных деревень?

  3. 20.04.2021, 17:45
    Гость: Остап

    Семь лет войны, и тут украинцы задумались:"А не разорвать ли нам отношения?" Видимо, до этого Украину оккупировали эстонцы?

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