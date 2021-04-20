В партии Зеленского призвали разорвать дипотношения с Россией

09:30 20.04.2021

Представители партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" потребовали расторгнуть дипломатические отношения между Россией и Украиной, пишет РБК со ссылкой на заявления депутатов Верховной рады.

В своем заявлении они также предложили провести призыв резирвистов в вооруженные силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации.

Помимо этого депутаты предложили Зеленскому обратиться к Вашингтону с Лондону с просьбой о временном направлении своих военных на территорию Украины как "сдерживающий фактор возможной агрессии со стороны России".

Кроме того, парламентарии предложили обратиться к государствам — членам НАТО с предложением "временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей".

Помимо этого парламентарии призвали украинцев, проживающих и работающих на территории России, завершить свои дела и вернуться на Украину.

Авторы заявления считают, что Россия существенно обострила отношения с теми странами, союзами государств и международными организациями, которые традиционно активно и эффективно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Среди них были упомянуты Евросоюз, НАТО и США.