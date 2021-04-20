В партии Зеленского призвали разорвать дипотношения с Россией
Представители партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" потребовали расторгнуть дипломатические отношения между Россией и Украиной, пишет РБК со ссылкой на заявления депутатов Верховной рады.
В своем заявлении они также предложили провести призыв резирвистов в вооруженные силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации.
Помимо этого депутаты предложили Зеленскому обратиться к Вашингтону с Лондону с просьбой о временном направлении своих военных на территорию Украины как "сдерживающий фактор возможной агрессии со стороны России".
Кроме того, парламентарии предложили обратиться к государствам — членам НАТО с предложением "временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей".
Помимо этого парламентарии призвали украинцев, проживающих и работающих на территории России, завершить свои дела и вернуться на Украину.
Авторы заявления считают, что Россия существенно обострила отношения с теми странами, союзами государств и международными организациями, которые традиционно активно и эффективно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Среди них были упомянуты Евросоюз, НАТО и США.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Многого не потеряем. А заодно пусть заберут обратно порядка 152 тыс. своих нелегальных трудовых мигрантов, которые до сих пор в России болтаются. Недавно в одном украинском СМИ именно эта цифра была указана.
На заборе тоже много чего написано. Ты из России пишешь? Не видел разрушенных деревень?
Семь лет войны, и тут украинцы задумались:"А не разорвать ли нам отношения?" Видимо, до этого Украину оккупировали эстонцы?
Да он не помнит,был только в проекте!
Пох...