Госдеп назвал эскалацией предстоящее закрытие РФ части Черного моря

08:50 20.04.2021

Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с планами России закрыть на полгода часть акватории Черного моря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ведомства Неда Прайса.

Ранее Черноморский флот РФ объявил о проведении учений в акватории Черного моря. Учения состоятся в рамках контрольной проверки Вооруженных сил РФ. В связи с этим с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в нескольких районах Черного моря.

В США заявили, что действия России представляют собой "еще одну неспровоцированную эскалацию в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины". Особую тревогу действия Москвы вызывают на фоне сообщений о наращивании численности российских войск в Крыму и около границ с Украиной.

В свою очередь МИД Украины также выразили протест в связи с данными планами Москвы, потребовав отменить это решение.