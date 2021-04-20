Госдеп назвал эскалацией предстоящее закрытие РФ части Черного моря
Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с планами России закрыть на полгода часть акватории Черного моря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ведомства Неда Прайса.
Ранее Черноморский флот РФ объявил о проведении учений в акватории Черного моря. Учения состоятся в рамках контрольной проверки Вооруженных сил РФ. В связи с этим с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в нескольких районах Черного моря.
В США заявили, что действия России представляют собой "еще одну неспровоцированную эскалацию в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины". Особую тревогу действия Москвы вызывают на фоне сообщений о наращивании численности российских войск в Крыму и около границ с Украиной.
В свою очередь МИД Украины также выразили протест в связи с данными планами Москвы, потребовав отменить это решение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Никакой эскалации. Просто в последнее время в акваторию Черного моря зачастили американские противолодочные саиолеты. Все чаще стали заходить эсминцы США, оснащенные чувствительными приборами для обнаружения подводных лодок. Кроме того, силами НАТО проводятся противоминные учения. Вот наши и закрыли районы, где и размещены в условиях боевого дежурства наши ДЭПЛ.
Но будут то ли псаки врачьи, то ли враки псачьи...
Жора из гроба, не парься, верим мы тебе, верим.
Полностью поддерживаю ХОЗДЕПП. Россия не имеет никакого морального права закрывать Русское море от его создателей - Великих Укров и их хозяев. Ведь это уже давно не секрет, что море было выкопано украми под руководством ещё более древних "Пиндосов".
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Это Греции, Византии и России приходят и уходят, а пиндосы с украми были всегда. Они даже старше Жоры Бидона. Если не верите - спросите у Псаки.
"Госдеп назвал эскалацией предстоящее закрытие РФ части Черного моря" - без ваших соплей разберёмся что нам делать, а вот на самом деле эскалация, только во всем мире исходит именно от пиндосов! Валите к себе на континент и там выеживайтесь, кровопийцы!