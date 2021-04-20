Госдеп назвал эскалацией предстоящее закрытие РФ части Черного моря

Черноморский флот РФ

Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с планами России закрыть на полгода часть акватории Черного моря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ведомства Неда Прайса.

Ранее Черноморский флот РФ объявил о проведении учений в акватории Черного моря. Учения состоятся  в рамках контрольной проверки Вооруженных сил РФ. В связи с этим с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в нескольких районах Черного моря.

В США заявили, что действия России представляют собой "еще одну неспровоцированную эскалацию в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины". Особую тревогу действия Москвы вызывают на фоне сообщений о наращивании численности российских войск в Крыму и около границ с Украиной.

В свою очередь МИД Украины также выразили протест в связи с данными планами Москвы, потребовав отменить это решение.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2021, 19:33
    Гость: Stalker

    Никакой эскалации. Просто в последнее время в акваторию Черного моря зачастили американские противолодочные саиолеты. Все чаще стали заходить эсминцы США, оснащенные чувствительными приборами для обнаружения подводных лодок. Кроме того, силами НАТО проводятся противоминные учения. Вот наши и закрыли районы, где и размещены в условиях боевого дежурства наши ДЭПЛ.

  4. 20.04.2021, 17:18
    Гость: Alexander der Große

    Полностью поддерживаю ХОЗДЕПП. Россия не имеет никакого морального права закрывать Русское море от его создателей - Великих Укров и их хозяев. Ведь это уже давно не секрет, что море было выкопано украми под руководством ещё более древних "Пиндосов".
    .
    Это Греции, Византии и России приходят и уходят, а пиндосы с украми были всегда. Они даже старше Жоры Бидона. Если не верите - спросите у Псаки.

  5. 20.04.2021, 17:04
    Гость: Робин Гуд

    "Госдеп назвал эскалацией предстоящее закрытие РФ части Черного моря" - без ваших соплей разберёмся что нам делать, а вот на самом деле эскалация, только во всем мире исходит именно от пиндосов! Валите к себе на континент и там выеживайтесь, кровопийцы!

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