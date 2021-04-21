Путин о «подвывателях» на Россию: вокруг Шерхана крутятся мелкие nабаки

14:09 21.04.2021

В послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин коснулся вопроса нападок на Россию.

"Недружественные акции в отношении России не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию", - отметил глава государства.

В этой связи он напомнил сюжет из «Книги джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга: "Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена".

Путин также заявил, что Россия сама будет определять, где находится "красная черта" у других стран в отношении РФ.

"Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией "красную черту", а где она будет проходить — мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Организаторы любых провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", - сказал президент.