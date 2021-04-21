Путин о «подвывателях» на Россию: вокруг Шерхана крутятся мелкие nабаки
В послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин коснулся вопроса нападок на Россию.
"Недружественные акции в отношении России не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию", - отметил глава государства.
В этой связи он напомнил сюжет из «Книги джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга: "Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена".
Путин также заявил, что Россия сама будет определять, где находится "красная черта" у других стран в отношении РФ.
"Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией "красную черту", а где она будет проходить — мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Организаторы любых провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", - сказал президент.
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А в годы СССР все эти Табаки были нашими лучшими друзьями. Мой отец ездил в тогда еще Чехословакию в середине 80-х годов. Вернувшись, он сказал, что нас там обожают, все чехи говорят по-русски, что чуть ли не на руках носят. Все зависит от общества, умения управлять и выстраивать внешнюю политику. И.В.Сталин сумел грамотно сформировать плановую экономику, социалистическое государство - СССР и окружение дружеских социалистических стран вокруг него, чьи народы тоже были очень довольны своей жизнью в социализме и благодарны нашей стране, нашему народу. Судя по тому, что ситуация внутри и вокруг нашей страны все хуже, у нас еще не появились руководители уровня В.И.Ленина и И.В.Сталина. К сожалению грамотных созидателей у нас нет. Созидатели не жалуются на обстоятельства, на какие-то центры силы в мире, на их подобострастное окружение, созидатели просто делают дело и все им удается, все у них получается. У созидателей число друзей и сторонников в мире только растет. Вот такая разница между теми, кто умеет и делает, и теми, кто только говорит.
Нас оскорбляет не Байден.
Граждан некогда великой страны оскорбляет позорная нищета и унизительная безработица. Нас оскорбляет Ельцин-центр и памятники Солженицыну, нас оскорбляют цитаты Ильина в школьной программе, нас до глубины души оскорбляет ложь и клевета о Советском Союзе и его лидерах. Нас оскорбляет сенаторша Нарусова, называя "быдловатыми" протестующих. Нас оскорбляет Симонян, незаслуженно получающая миллионы и призывающая не требовать пенсий, достойных человека. Нас оскорбляет Зулейха и тому подобные пасквили типа "Штрафбата". Оскорбляют портреты военного преступника Колчака на улицах страны. Нам неприемлемо неумное протаскивание монархии с классовым устройством. Нас оскорбляет Соловьёв дифирамбами Гитлеру, оскорбляет неуклонно нарастающая фашизация, когда антифашистскую идеологию пытаются отделить от Победы над фашизмом и драпируют Мавзолей в День Великой Победы над фашизмом. Нас оскорбляет враньё власти, оскорбляет грязное протаскивание обнуления.
И всё это сделал не Байден , всё это сделала власть находящаяся у руля России уже более 30 лет.
А мне понравилось.
Вот например, рыночную оптимизацию тоже можно на примере оркестра описать.
Как должна выглядеть рыночная оптимизация работы симфонического оркестра?
Ну, во-первых, нужно убрать из их музыки все паузы, потому что нет никакой рыночной логики в том, что музыканты в это время не играют, а деньги им за это платят. Фактически, они становятся в эти моменты слушателями, не заплатившими за билет.
Как вариант, в паузах можно включать быструю рекламу.
Что во-вторых? Вопрос, конечно, прежде всего к членам секты свидетелей рынка.
Ну, можно как вариант оптимизировать издержки за счет найма мультиинструменталистов. В руках, скажем, скрипка, и одновременно пусть на флейте дудит ртом и в тарелки бьёт ногой.
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Придётся отказаться от редко используемых инструментов в пользу голосовой имитации их звучания.
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Наверняка есть масса лишних инструментов (и, соответственно, музыкантов), издающих примерно одинаковые звуки. К примеру, ксилофон и треугольник: "дзинь-дзинь" и "блямс-блямс" - разницы почти никакой, а денег лишних много уходит. Стоит создать консалтинговую группу.
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Тем, кто дует (во флейты, гобои, трубы) надо платить меньше, чем тем, кто давит на разные клавиши. Дуть-то явно легче, чем давить. Правда, проблема в том, что на духовых инструментах - разные там бас-геликоны - надо дуть и давить. Но флейтистам всяко надо урезать зарплату!
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В Европе рынок более совершенен, надо спросить у Европейца, как у них там решается опрос оптимизации классической музыки и культуры.
Уровень доверия Путину опустился до уровня 29% сообщал "Левада-центр" Но не стоит расслабляться, 29% это очень много! Учитывая, что 60% вообще пофиг, Путин, Мутин, либералы, коммунисты, ананисты. Им пофиг! У них есть квартиры дарованные Советской властью, у них есть кредиты, обои в спальной и диван в гостинной, а еще у них есть страстное желание купить такой же автомобиль как у соседа Васи. Это ничего, что сосед Вася - бизнесмен ещё с 90х, и сегодня у него пара магазинчиков в районе. Ничего, они тоже смогут, ведь главное работать а не ныть и тогда всё у них получится. А Байдена и пятую колонну они одолеют, войну пережили, и Байдена одолеют. Вместе с Владимир Владимировичем.
Бензоколонкой. Только не великой, а быкующей.