Во Львове начался демонтаж Монумента славы Советской армии

Пресс-служба Львовского горсовета сообщила о начале демонтажа во Львове барельефов на Монументе славы Советской армии на улице Стрийской.

«В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города, чтобы Галицкая районная администрация могла заказать проекты на выполнение этих работ» - сказал Андрей Москаленко, первый заместитель главы города.

Также сообщается, что барельефы будут перевезены в так называемый музей тоталитарных режимов «Территория террора». После того, как все барельефы перевезут в музей, начнется демонтаж плит памятника. 

Напомним, монумент Боевой славы Вооруженных Сил СССР во Львове был открыт в мае 1970 года. Стелу Монумента славы высотой порядка 30 метров исполком Львовского горсовета признал аварийной в 2018 году. Работы по демонтажу были проведены в 2019 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 22.04.2021, 00:55
    Гость: личный опыт

    Где ты видел хохла на тяжелой работе.
    Сфера обслуживания и криминал. Вот оттуда их и надо гнать взашей.

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