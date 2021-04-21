Во Львове начался демонтаж Монумента славы Советской армии

17:59 21.04.2021

Пресс-служба Львовского горсовета сообщила о начале демонтажа во Львове барельефов на Монументе славы Советской армии на улице Стрийской.

«В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города, чтобы Галицкая районная администрация могла заказать проекты на выполнение этих работ» - сказал Андрей Москаленко, первый заместитель главы города.

Также сообщается, что барельефы будут перевезены в так называемый музей тоталитарных режимов «Территория террора». После того, как все барельефы перевезут в музей, начнется демонтаж плит памятника.

Напомним, монумент Боевой славы Вооруженных Сил СССР во Львове был открыт в мае 1970 года. Стелу Монумента славы высотой порядка 30 метров исполком Львовского горсовета признал аварийной в 2018 году. Работы по демонтажу были проведены в 2019 году.