Байден может признать геноцид армян в Османской империи

Джо Байден

Президент США Джо Байден планирует официально признать геноцид армян в Османской империи, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Геноцидом Байден планирует охарактеризовать депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами, которые начались в 1915 году. Ожидается, что заявление будет сделано во время ежегодного выступления, приуроченного ко дню памяти в эту субботу. 

Отмечается, что никаких окончательных решений не принято и Байден может ограничится символическим заявлением, не называя убийства геноцидом, по примеру своих предшественников. 

По словам министра иностранных дел Турции Мвелюта Чавушоглу, возможное заявление Байдена может навредить отношениям Турции и США.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Госдума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.04.2021, 18:03
    Гость: blog2038,.

    "Байден может признать геноцид армян в Османской империи"
    ---
    Давно пора, да и всем остальным тоже.

  3. 22.04.2021, 17:08
    Гость: Влад

    Имеет право видеть там, как минимум, нейтральные государства.
    А поскольу они члены НАТО, то в случае конфликта с альянсом, пусть не удивляются нашим ракетно-бомбовым ударам!

  4. 22.04.2021, 17:04
    Гость: Влад

    Мне Европа до балды, а на территории Балкан лежат сотни тысяч русских солдат.
    Поэтому и говоил, и говорю об этом вслух. Болгары помалкивают, слыша это.

  5. 22.04.2021, 16:22
    Гость: Ждун

    Если может признатть, то пусть признает.
    Что из того, кроме пользы?
    +
    Кому, по большому счету, нужна Турция?
    Никому.
    Ни грекам, ни армянам, ни сербам, ни арабам.

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