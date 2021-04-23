Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов
Страны Прибалтики объявили о высылке российских дипломатов.
В частности, Литва вышлет двух российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Как заявили в МИД страны, данное решение было принято по согласованию с латвийскими и эстонскими партнерами.
«Представитель посольства России в Литве был вызван в МИД страны и получил ноту», - цитирует РБК заявление ведомства.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также заявил о решении объявить одного российского дипломата персоной нон-грата. Еще одного российского дипломата решила также выслать Эстония.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все листья летят туда, куда дует ветер. Все вместе.
-Вы куда бежите?
-Да не знаю. Все бегут и я бегу.
- Я тоже побегу. Просто так все не побегут.
Крошечные опереточные народы забавляются игрою в правительства, покуда в один прекрасный день в их водах не появится молчаливый военный корабль и говорит им: не ломайте игрушек.
О. Генри "Короли и капуста".
И эти карлики тоже заразились?
Даже у нацистской Германии были друзья и союзники, а у путинской России нет никого.
Эх... шалуны эдакие...проказники.....