Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов

15:15 23.04.2021

Страны Прибалтики объявили о высылке российских дипломатов.

В частности, Литва вышлет двух российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Как заявили в МИД страны, данное решение было принято по согласованию с латвийскими и эстонскими партнерами.

«Представитель посольства России в Литве был вызван в МИД страны и получил ноту», - цитирует РБК заявление ведомства.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также заявил о решении объявить одного российского дипломата персоной нон-грата. Еще одного российского дипломата решила также выслать Эстония.