Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов

Страны Прибалтики объявили о высылке российских дипломатов.

В частности, Литва вышлет двух российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Как заявили в МИД страны, данное решение было принято по согласованию с латвийскими и эстонскими партнерами.

«Представитель посольства России в Литве был вызван в МИД страны и получил ноту», - цитирует РБК заявление ведомства.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также заявил о решении объявить одного российского дипломата персоной нон-грата. Еще одного российского дипломата решила также выслать Эстония.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.04.2021, 17:00
    Гость: Эффект опавших листьев

    Все листья летят туда, куда дует ветер. Все вместе.
    -Вы куда бежите?
    -Да не знаю. Все бегут и я бегу.
    - Я тоже побегу. Просто так все не побегут.

  2. 23.04.2021, 16:56
    Гость: НАрмальный пацан

    Крошечные опереточные народы забавляются игрою в правительства, покуда в один прекрасный день в их водах не появится молчаливый военный корабль и говорит им: не ломайте игрушек.
    О. Генри "Короли и капуста".

  4. 23.04.2021, 16:22
    Гость: demos

    Даже у нацистской Германии были друзья и союзники, а у путинской России нет никого.

Все комментарии (18)
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