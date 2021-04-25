Президент Чехии заявил об отсутствии данных об «агентах России» во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан заявил, что в отчетах контрразведки не было доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. По его словам, в качестве причины взрывов рассматривается не только возможная причастность иностранных спецслужб, но и неосторожное обращение с боеприпасами, пишет «Коммерсант».

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о получении информации от чешских спецслужб о причастности сотрудников Главного разведывательного управления РФ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным чешских СМИ, виновниками взрыва могли быть скрывавшиеся под этими именами сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

«Я могу заявить, что в отчете Информационной службы безопасности (чешская контрразведка.— ред.) говорится об отсутствии каких-либо доказательств или свидетельств того, что эти два агента посещали район Врбетице»,— сказал Земан в телеобращении. 

Он сообщил, что сейчас прорабатываются две версии. Согласно первой, взрывы могли произойти «вследствие неосторожного обращения с боеприпасами». «И вторая версия — что вину за это несут агенты иностранных спецслужб»,— сказал президент Чехии и  призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать заключения по взрывам во Врбетице.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.04.2021, 19:03
    Гость: уточнение

    Президент Чехии избирается на всеобщих выборах, хотя объем его полномочий немногим больше, чем у президента парламентарной республики. Однако его статус всенародно избранного дает ему значительно больший политический вес, поэтому его заявления - не пустышка. Он своего рода - оценщик политики правительства, перед ним не подотчетного и не ответственного. Тем не менее... Вот и в постсоветских государствах такой был бы полезен со штатом аналитиков, референтов, независимых и от парламента, и от правительства. Для того, чтобы давать и оценки прав-ству, и разрабатывать альтернативные проекты.

  2. 25.04.2021, 18:37
    Гость: А Россия говорит А но не говорит Б

    Президент Чехии не имеет никаких конституционных полномочий во внешней политике государства. Такие вопросы находятся в руках правительства.
    Поэтому его заявления это пустышка.

  5. 25.04.2021, 18:01
    Гость: Европеец

    «Чехи будут помирать» - позабавило. В Чехии уже сейчас каждый в любом возрасте может выбрать какую вакцину примет. Время Спутника истекло.

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