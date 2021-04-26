Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 россиян

22:53 26.04.2021

14 граждан России попали под новые антикоррупционные санкции, введенные Великобританией. Им запрещен въезд в страну, их активы заморожены, сообщает Росбалт со ссылкой на заявление британского МИДа.

В список, в частности, попали экс-заместитель начальника отдела Департамента налоговых преступлений Московского управления МВД Артем Кузнецов (по его инициативе было возбуждено уголовное дело против Магнитского), бывший следователь МВД Павел Карпов, который вел дело, экс-руководитель инспекции ФНС № 28 по Москве Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов (их британские власти считают одними из участников схемы по возврату НДС из бюджета и выводу средств за рубеж).

В списке также значатся следователь московской прокуратуры Станислав Гордиевский, руководитель инспекции ФНС № 25 по Москве Елена Химина, бывший следователь СК при МВД Олег Уржумцев, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, руководители коммерческих структур Геннадий Плаксин, Дмитрий Клюев и Алексей Шешеня, бизнесмены Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов.

По мнению Лондона, они причастны к мошенничеству с возвратом НДС и коррупции, а также к «делу Магнитского».

О существовании коррупционной схемы, в которой, как считают в Великобритании, участвовали эти люди, узнал финансист Сергей Магнитский. В 2008 году он был обвинен в уклонении от уплаты налогов, а год спустя умер в больнице следственного изолятора «Матросская тишина».