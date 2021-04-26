Глава офиса Зеленского счел некорректным приглашать Путина в Киев

То, что Путин не куда для встречи с Зеленским не поедет ясно как божий день. Да и говорить с ним не о чем. А вот Зеленскому нужны переговоры, чтобы потом отчитаться перед Вашингтоном о проделанной работе, попытаться, хотя всем ясно, что безуспешно, переставить местами пункты Минского Соглашения (передачу контроля Украинско-Российской границы с последнего на первое место), хоть словечко вставить относительно "оккупации" Крыма, ну можно еще о чем-то поговорить, ему виднее. Если подойти к вопросу серьезно, то и Путину найдется тема для переговоров, отношения-то у России с Украиной не ахти какие положительные, и я бы не стал винить только одну сторону. Но еще раз повторю, что Путину эти переговоры в данный момент не нужны, а посидеть за одним столом с актером он может и не выезжая из Москвы, или из Сочи. Но, как говорится, на все воля Божия. Личная встреча лидеров двух стран никогда не помешает, - это мое личное убеждение, основанное на 40-летнем опыте внешнеторговых отношений. Вот если бы они читали Библию и следовали бы ее Заветам, то и дела бы шли получше и мир бы стал прочнее. Но одно дело лобызать иконы и совсем другое дело исполнять то, что в Библии написано. А там написано: "Праведностью возвышается народ, а грех - бесчестье для племен" Притчи Соломона, глава 14, стих 34. Надо обладать мудростью, чтобы строить добрые отношения между странами и народами, а вот ее-то как раз и не наблюдается ни с одной стороны.