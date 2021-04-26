Глава офиса Зеленского счел некорректным приглашать Путина в Киев
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что считает некорректным приглашать президента РФ Владимира Путина в Киев, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину провести переговоры в Донбассе. Кремль в ответ выступил с идеей провести встречу в Москве.
«Нет, я считаю это некорректным», — заявил Ермак, отвечая на вопрос СМИ о том, готовы ли украинские власти пригласить Путина в Киев. Он отметил, что приглашение Путина в Донбасс свидетельствует о том, что Киев готов продолжать переговоры.
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным, их переговоры должны состояться в рамках "нормандского формата" (Украина, РФ, Германия, Франция).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сталин Гитлера тоже не приглашал на встречу.
То, что Путин не куда для встречи с Зеленским не поедет ясно как божий день. Да и говорить с ним не о чем. А вот Зеленскому нужны переговоры, чтобы потом отчитаться перед Вашингтоном о проделанной работе, попытаться, хотя всем ясно, что безуспешно, переставить местами пункты Минского Соглашения (передачу контроля Украинско-Российской границы с последнего на первое место), хоть словечко вставить относительно "оккупации" Крыма, ну можно еще о чем-то поговорить, ему виднее. Если подойти к вопросу серьезно, то и Путину найдется тема для переговоров, отношения-то у России с Украиной не ахти какие положительные, и я бы не стал винить только одну сторону. Но еще раз повторю, что Путину эти переговоры в данный момент не нужны, а посидеть за одним столом с актером он может и не выезжая из Москвы, или из Сочи. Но, как говорится, на все воля Божия. Личная встреча лидеров двух стран никогда не помешает, - это мое личное убеждение, основанное на 40-летнем опыте внешнеторговых отношений. Вот если бы они читали Библию и следовали бы ее Заветам, то и дела бы шли получше и мир бы стал прочнее. Но одно дело лобызать иконы и совсем другое дело исполнять то, что в Библии написано. А там написано: "Праведностью возвышается народ, а грех - бесчестье для племен" Притчи Соломона, глава 14, стих 34. Надо обладать мудростью, чтобы строить добрые отношения между странами и народами, а вот ее-то как раз и не наблюдается ни с одной стороны.
Есть еще один момент. В библейские времена люди знали и многие следовали так называемому "Золотому правилу", которое сформулировал Иисус Христос в своей Нагорной проповеди 2 тысячи лет тому назад. Так вот, это правило гласит: "Итак, во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами, потому что в этом Закон и Пророки" Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. К сожалению, современные люди не соблюдают это правило или по незнанию, или по бескультурью. Поэтому чего нам ждать от политиков, которые прикрываясь своими православными корнями нарушают заповеди Христа. Я не вижу смысла во встрече Президентов России и Украины по разным причинам. Одна из них недоговороспособность украинского лидера. Минские соглашения заключили, но выполнять не собираются. Петю ведь никто под дулом пистолета не заставлял подписывать соглашения, так что чего теперь крутить носом и настаивать на пересмотре соглашений. Выполни договоренности, а уж тогда требуй новых соглашений. Так что можно по-разному относиться к Путину и Зеленскому, но в данной ситуации российский лидер прав, что не хочет общаться с украинским коллегой.
И помним крепкое завещание предыдущих поколений для живущих людей Малороссии, что "ни при каких случаях, ни по каким важным или мелочным соображениям не называйте себя (не с того, не с чего) украинцами (окраинцами)". … Знаем и это, что "Украина стала государством тотального насилия"... и "Украина никогда не станет правовым государством". ... НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ "преступлений, совершенных нацистами и их пособниками"... однако "хватает приспособленцев, готовых предать память собственных предков". ... Помним, что "не существует Украины, в которой существует фашистский режим" ... "УКРАИНСТВО - ЭТО СЕПАРАТИЗМ"... ХУТОРЯНСКИЙ СЕПАРАТИЗМ... "НЕ ДОЛЖНЫ ДАТЬ БАНДЕРОВСКОЙ УКРАИНЕ" ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ЛЮДЬМИ ... а ведь утеснены "миллионы и миллионы украинцев, живущих сейчас под гнетом кучки фашиствующих американских марионеток и их бандэровских приспешников".
Переговоры?
Ваш ответ!
Я считаю Зеленский тролингом занимается.
Потому что даже дураку понятно что Путин в Киев не поедет. Как и на "Донбасс".