ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

18:14 27.04.2021

Компания Apple получила штраф в размере 12 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В 2019 году ФАС возбудила дело в отношении Apple по жалобе «Лаборатории Касперского» о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании из США. Летом прошлого года, по итогам рассмотрения этого дела ФАС признала, что корпорация ограничивают конкуренцию на рынке мобильных приложений для устройств под управлением iOS и злоупотребляет доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля.

Помимо этого ФАС обнаружила, что в документах Apple положения «содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках».

Между тем сама Apple не согласна с решением ФАС, компания намерена обжаловать штраф.

«Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе.

В корпорации отметили, что гордятся тем, что посредством App Store «десятки тысяч разработчиков в России» (в том числе «Лаборатория Касперского», пожаловавшаяся на Apple в ФАС) смогли получить доступ «к более чем миллиарду пользователей в 155 странах».