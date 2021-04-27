ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

Фото с сайта wikimedia.org

Компания Apple получила штраф в размере 12 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В 2019 году ФАС возбудила дело в отношении Apple по жалобе «Лаборатории Касперского» о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании из США. Летом прошлого года, по итогам рассмотрения этого дела ФАС признала, что корпорация ограничивают конкуренцию на рынке мобильных приложений для устройств под управлением iOS и злоупотребляет доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля.

Помимо этого ФАС обнаружила, что в документах Apple положения «содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках».

Между тем сама Apple не согласна с решением ФАС, компания намерена обжаловать штраф.

«Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе.

В корпорации отметили, что гордятся тем, что посредством App Store «десятки тысяч разработчиков в России» (в том числе «Лаборатория Касперского», пожаловавшаяся на Apple в ФАС) смогли получить доступ «к более чем миллиарду пользователей в 155 странах».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.04.2021, 20:07
    Гость: blog2038,.

    Первое, кроме iOS существуют Android, Linux и даже (пока ещё) Windows - о монополии и речи быть не может.
    .
    Второе, поскольку iOS принадлежит Apple, то Apple единственная кто решает кого Apple хочет и кого не хочет.
    .
    Решение ФАС при обжаловании вполне может оказаться пересмотренным.

  2. 27.04.2021, 20:01
    Гость: МММ

    Что ФАС, что ФНС, что ФССП от своей вседозволенности и безнаказанности уже совсем одурели и фактически превратились в лихоимцев с большой дороги.
    Не приветствую я и огрызок, но то что эти местные конторы работают на пользу стране у меня уже давно есть обоснованные сомнения.

  3. 27.04.2021, 19:04
    Гость: demos

    Отказались от шпионской программы и правильно сделали. Я этого Касперского сразу сношу на компе, потому как такие ссылки и реклама потом лезет, что хоть беги.)

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