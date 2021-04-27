Украина объявила о высылке российского консула в Одессе
МИД Украины объявило консула России в Одессе нежелательным лицом. Он должен покинуть страну до 30 апреля.
Тем самым ведомство выразило протест после объявления российским министерством сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата. В дипведомстве страны отметили, что сотрудник украинского посольства в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций.
«Полностью исключаем голословные обвинения в том, что объявленный «нежелательной персоной» украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом», — говорится в заявлении МИД Украины.
Российская сторона объявила сотрудника консульского отдела при посольстве Украины в Москве персоной нон грата 26 апреля. Это стало зеркальным ответом на действия Киева в отношении сотрудника российской дипмиссии, который был выслан из страны неделей ранее. Он должен покинуть республику из-за решения России в отношении украинского консула Александра Сосонюка, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации. Киев считает обвинения в незаконном сборе сведений голословными.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ни одна демократическая страна в мире не поддерживает дипломатических связей с фашистским государством и обычно все вопросы решаются при посредничестве третьих стран. Зачем МИДу РФ держать консула в Одессе? Что он там потерял? Пусть едет домой и работает удаленно по Одесской области бандеровской "Юкрейн".
одесситов?
Интересная работа консулами,дипломатами...никогда не знаешь ,когда с вещами на выход!
туда рак с клешней.