Украина объявила о высылке российского консула в Одессе

Фото с сайта facebook.com

МИД Украины объявило консула России в Одессе нежелательным лицом. Он должен покинуть страну до 30 апреля.

Тем самым ведомство выразило протест после объявления российским министерством сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата. В дипведомстве страны отметили, что сотрудник украинского посольства в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций.

«Полностью исключаем голословные обвинения в том, что объявленный «нежелательной персоной» украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом», — говорится в заявлении МИД Украины.

Российская сторона объявила сотрудника консульского отдела при посольстве Украины в Москве персоной нон грата 26 апреля. Это стало зеркальным ответом на действия Киева в отношении сотрудника российской дипмиссии, который был выслан из страны неделей ранее. Он должен покинуть республику из-за решения России в отношении украинского консула Александра Сосонюка, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации. Киев считает обвинения в незаконном сборе сведений голословными.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.04.2021, 16:14
    Гость: Штурман

    Ни одна демократическая страна в мире не поддерживает дипломатических связей с фашистским государством и обычно все вопросы решаются при посредничестве третьих стран. Зачем МИДу РФ держать консула в Одессе? Что он там потерял? Пусть едет домой и работает удаленно по Одесской области бандеровской "Юкрейн".

  3. 27.04.2021, 15:06
    Гость: полухохол

    Интересная работа консулами,дипломатами...никогда не знаешь ,когда с вещами на выход!

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