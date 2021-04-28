Французские военные предупредили власти об угрозе госпереворота

08:50 28.04.2021

Французские генералы и офицеры опубликовали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону, предупредив о серьезной опасности возникновения расовой войны и государственного переворота, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Письмо подписали более сотни отставных генералов и офицеров. В нем они указывают на угрозу гражданской войны, исходящей от религиозных фанатиков и исламистов, чья система верований и бытовой уклад противоречат конституции Франции.

"Насилие растет с каждым днем. Кто бы десять лет назад предсказал, что профессор когда-нибудь будет обезглавлен при выходе из своего колледжа?", - пишут военные, отмечая, что в случае бездействия властей дело может закончится государственным переворотом.

"Времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами", — резюмировали авторы письма.

Отмечается, что данное обращение поддержали лидер ультраправых Марин Ле Пен и около 1 тыс. действующих армейских офицеров и солдат.

В свою очередь министр Вооруженных сил Флоренс Парли напомнила, что служащим в вооруженных силах запрещено высказывать мнения по политическим либо религиозным вопросам, пригрозив ввести "санкции" против нарушителей.