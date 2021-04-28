Французские военные предупредили власти об угрозе госпереворота
Французские генералы и офицеры опубликовали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону, предупредив о серьезной опасности возникновения расовой войны и государственного переворота, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
Письмо подписали более сотни отставных генералов и офицеров. В нем они указывают на угрозу гражданской войны, исходящей от религиозных фанатиков и исламистов, чья система верований и бытовой уклад противоречат конституции Франции.
"Насилие растет с каждым днем. Кто бы десять лет назад предсказал, что профессор когда-нибудь будет обезглавлен при выходе из своего колледжа?", - пишут военные, отмечая, что в случае бездействия властей дело может закончится государственным переворотом.
"Времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами", — резюмировали авторы письма.
Отмечается, что данное обращение поддержали лидер ультраправых Марин Ле Пен и около 1 тыс. действующих армейских офицеров и солдат.
В свою очередь министр Вооруженных сил Флоренс Парли напомнила, что служащим в вооруженных силах запрещено высказывать мнения по политическим либо религиозным вопросам, пригрозив ввести "санкции" против нарушителей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У арабов всё гораздо веселее
Можно приехать в Кувейт из Йемена, прожить там всю жизнь, нарожать детей и внуков но не получить гражданства самому, детям и внукам.
Ты всё равно иностранец.
На вопрос Почему во Франции нет всеобщего призыва? французский генерал грустно улыбнулся.
- Вы хотите, чтоб гражданская война началась прямо в казармах?
Мне (и не только мне) очевидно, что Франция уже давно перешла все красные линии и зашла за красные флажки.
Не пандемии боятся французские политики, а резни на улицах своих городов.
Вооружение хранится на одних складах, а боеприпасы к нему - совсем на других складах, ибо страшно хранить всё это вместе.
Таковы реалии Франции
В этом фишка "самой мирной религии"- всем несогласным и неверным головы отрезать.
Они говорят правильно, об этом предупреждали и не раз. Когда магометан становится больше чем титульных, тогда они говорят- что это их земля.
Так уже было в 90-х на Кубани у нас с турками месхетинцами, они тогда заявили, что какой то район где они расселились это их земля и потребовали, что бы все местные станичники оттуда уехали. Тогда закончилось тем, что их самих выселили, они все уехали в США. Сейчас власть наверное бы им помогли станичников выселить.
В Швеции запретили строить минареты и новые мечети. В Англии магометане захватили целые районы и запретили полиции там появляться. Там уже параллельные законы мощнее чем английские- шариат по полной программе.
В 1998г в С.Аравии местное "духовенство" выработали интересный документ, называется "шариат не для мусульман" (он есть в сети) и что ещё более интересно, саудовский король "распространил" его на весь не исламский мир. Оказывается (мы то даже не знали) что саудовский король считает себя единственным законным монархом на Земле, его власть распространяется на весь мир, а все остальные страны он считает незаконными. По этому саудовскому "шариату не для мусульман" каждый неверный обязан (даже в своей не исламской стране) соблюдать предписанные ему правила. В 2006г в США был прецедент, некие господа из Ближнего востока подали в суд на больничку за нарушение этих самых правил. Тогда им ещё отказали в сути иска. Самое интересное ещё впереди...
Европа сошла с ума. Мусульманам-мигрантам разрешают строить мечети ,а иногда и передают христианские храмы под мечети. Пусть мне подскажет кто нибудь где анологичное делается в мусульманских странах? Пример, Турция год назад оттяпала храм Святой Софии превратив её в мечеть, разграбила и продолжает уничтожать христианские храмы в глубинке, запрещены крестные ходы,колокольный звон. А ведь Турция считается цивилизованной страной ,в ЕС хотят принять.
В Москвабаде тоже будет восстание гастарбайтеров, когда их число удвоится и их станет больше в несколько раз чем ОМОНа и Росгвардии, а это уже скоро. Так что либо заранее утекайте, либо вооружайтесь и не говорите, что вас не предупредили.