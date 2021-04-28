СМИ заявили о намерении Трампа возобновить митинги в мае

В мае 2021 года Дональд Трамп может возобновить митинги с целью оказать поддержку политикам от Республиканской партии, разделяющей повестку бывшей администрации США.

Об этом со ссылкой на источники из числа помощников бывшего главы Белого дома сообщил телеканал CNN.

«Они [митинги] определенно будут отличаться в организационном плане, однако у нас отлично получалось проводить подобные мероприятия в 2020 году, поэтому мы, скорее всего, прибегнем к помощи прежних поставщиков», - цитирует ТАСС сообщение CNN.

Ранее Трамп заявлял, что после промежуточных выборов, которые состоятся в 2022 году, он намерен принять окончательное решение о возможности снова претендовать на пост президента США. Также Трамп выразил уверенность в том, что по итогам выборов республиканцы имеют все шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса США. 

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