Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

21:46 29.04.2021

Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана достигли договоренности о полном прекращении огня на границе и отводе сил, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу киргизского МИД.

"Стороны также договорились в течение самых ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации. Также достигнута договоренность о патрулировании и мониторинге обстановки в приграничье с участием территориальных подразделений пограничных служб", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов и глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода на встрече в Казани выразили готовность к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе. Как сообщает пресс-служба киргизского правительства, главы правительств двух стран считают, что при решении приграничных вопросов применение силовых методов недопустимо, и озвучили необходимость принятия срочных мер по недопущению дальнейшей эскалации конфликта.

В четверг, 29 апреля, на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран произошла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.