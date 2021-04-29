На киргизско-таджикской границе начались военные столкновения

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между войсковыми подразделениями двух стран.

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что в четверг киргизские войска на водораспределительном пункте открыли огонь по таджикским пограничникам. По данным ГКНБ, инцидент произошел в 13:05 (11:05 мск) на водораспределительном пункте Головной над рекой Исфара и в селе Ходжа Ало джамоата Чоркух города Исфара.

"Инцидент произошел после того, как киргизская сторона в последние дни произвольно нарушала условия ранее согласованного двустороннего соглашения с Таджикистаном и планировала захватить водораспределительный пункт Головной", - заявили РИА "Новости" в Центре общественных связей Госкомитета нацбезопасности.

Собеседник агентства отметил, что по картам 1924-1927 годов и 1989 года этот объект полностью располагался на территории Таджикистана, а в 1968 году в советское время использовался для орошения городов и районов, граничащих с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном.

В свою очередь, Госкомитет нацбезопасности Киргизии обвинил пограничников Таджикистана в обстреле приграничных территорий. Как утверждает ведомство, в 14:00 таджикские погранвойска и спецназ МВД открыли огонь из минометов, пулеметов и автоматов. Обстрелу подвергся водозабор "Головной" в селе Кок-Таш Баткенской области, пишет Newsru.com.

Ранее в пресс-центре государственной пограничной службы Киргизии сообщали, что в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, пострадал один человек.

Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба, были ранены четверо киргизстанцев. Как отметили в погранведомстве, со стороны киргизстанцев оружие не применялось. Как сообщили в МВД республики, по данному факту возбуждено два уголовных дела. В прилегающих к границе округах Киргизии введен режим чрезвычайного положения и начата эвакуация женщин и детей из зоны конфликта.

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана обвиняет в разжигании конфликта противоположную сторону. По данным таджикистанского ведомства, инцидент произошел на участке водораспределительного пункта "Головной" при подстрекательстве граждан Киргизии во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком. В результате пострадали 7 граждан Таджикистана, которые из-за забрасывания сторон камнями получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. По мнению таджикской стороны, гидросооружение "Головной водораздел" находится на ее территории, а Кыргызстан использует его в одностороннем порядке.

Киргизская погранслужба обвинила таджикскую сторону в искажении информации о конфликте и возложила ответственность за провокации на таджикистанцев. Тем временем у Дома правительства Киргизии проходят митинги, жители приграничных сел требуют, чтобы первые лица страны отправились в Баткенскую область.

Минздрав Киргизии сообщил об одном погибшем в результате столкновений. Кроме того, по данным МЧС республики, к настоящему времени ранения получили более 20 человек. Из зоны конфликта эвакуировали свыше 400 человек.

По последним данным, спецназ Киргизии захватил таджикскую пограничную заставу, сообщает РБК. Погранслужба заявила, что в ответ на действия таджикских силовиков, которые открыли огонь по киргизским заставам и погранпостам, отряд специального назначения "Бору" захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Таджикистана.

Обе стороны конфликта стягивают дополнительные силы к границе.

Все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение.

 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.04.2021, 21:15
    Гость: Красный

    Периметр России потихоньку подгорает. Но это только пока потихоньку. Закономерный итог разрушения СССР. В.И.Ленин, И.В.Сталин, Коммунистическая партия и Советская власть не просто так ведь СССР создавали. Скоро будем в огненном кольце.

  3. 29.04.2021, 20:47
    Гость: вывод

    И снова России нужно вмешиваться,посылать миротворцев с гуманитарной помощью.

  4. 29.04.2021, 20:16
    Гость: Ну

    охренеть можно . Одни горы не поделили, другие воду , третьи землю ...а виновата будут россияне. Да пусть воюют до последнего джигита. Им же мало кавида , пожаров, потопов, землетрясений.... пусть воюют! Не нужно им мешать разными миротворцами, а затем гуманитарной помощью.

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