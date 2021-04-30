Исфара – странная война

Конфликт Киргизии и Таджикистана отдаёт болью в организме евразийской интеграции, он требует решения. При этом внимательное рассмотрение стремительных событий выявляет ряд странностей

Все началось 28 апреля якобы из-за таджикского КамАЗа, который загрузил гравий с водораспределительной станции «Головной». Причём Бишкек уверяет, что таджики готовились: были вырыты траншеи, установлена камера видеонаблюдения. Затем на киргизской территории был вывешен таджикский флаг. Сразу появились группы недовольных из аулов Кок-Таш и Ходжа Аълло, начались традиционное для этих мест перебрасывание булыжниками, затем стрельба

ГКНБ Таджикистана назвал зачинщиком ссоры председателя Баткенского района Акылбека Оразова, а киргизская сторона возложила вину на главу Исфаринского района Баховидина Баходирзоду.

Отметим, что на данном участке любые строительные работы одной из сторон мгновенно вызывали повышенную нервозность соседей.

Естественно, что и Киргизия, и Таджикистан провоцировали усугубление конфликта своими односторонними заявлениями. В начале апреля в Бишкеке сообщили о планах строительства водохранилища на реке Козу-Баглан (в Кыргызстане) или Ходжабокиргон (в Таджикистане) якобы «для всеобщей выгоды». Душанбе всеобщность сразу отверг, поскольку водохранилище якобы помешает поступлению воды в несколько районов на севере Таджикистана.

Попытка главы ГКНБ Киргизии Камчыбека Ташиева решить спор стремительным порывом обмена территориями обернулась неудачей; 7 апреля прозвучала воинственная риторика президента Рахмона во время неожиданного визита в анклав Ворух. Последний конфликт здесь произошёл 17-18 апреля и вот – однодневная война.

Вечером 28 апреля Бишкек уверял, что ситуация «стабильная с элементами напряженности», а уже ночью шла ожесточённая перестрелка.

Версии сторон о «горячей фазе» 29 апреля различны. В Бишкеке уверяют, что одновременно начали обстреливать киргизские заставы Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также пограничные посты «Кожогар» и «Булак-Баши». Таджики говорят обратное, указывая на захват киргизским спецназом ГКНБ «Бору» таджикской заставы «Ходжа Аълло». Причём за ночь к Исфаре подтянули танки и БМП, перестрелка привела к возгоранию зданий на заставах «Торт-Куль» и «Достук» Баткенского пограничного отряда. Появились заявления о полётах таджикских вертолётов.

Огонь вёлся и по жилым домам в сёлах Арка, Достук, Кулунду, Максат, Жаштык. Началась перестрелка между пограничниками в Лейлекском районе Баткенской области. Ранен мэр Исфары Баховидин Баходирзода.

О необходимости прекратить огонь, с предложением посредничества и помощи выступили в Ташкенте, Нур-Султане и Москве. Вечером 29 апреля в Казани, где проходило заседание Евразийского межправительственного совета, премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявили, что в результате переговоров между министрами достигнуты договорённости о полном прекращении огня с 20:00 часов и отвода военных сил на места прежней дислокации.

Это подтвердили главы МИД республик Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин, а после глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и полномочный представитель правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбек Суваналиев, которые встретились поздним вечером в чайхане Исфары.

Тем не менее утром 30 апреля Бишкек заявил о перестрелке в районе заставы «Гулистон» и о том, что граждане Таджикистана взяли в плен главу села Интернационал Мырзабека Жумабаева. Душанбе всё отрицает.

Внимательное рассмотрение стремительных событий выявляет ряд странностей.

– Конфликт явно ждали. За несколько дней до начала горячей фазы Суваналиев говорил: «Мы чувствовали, что на границе будет провокация. Похищение двух парней в Лейлеке, ноты министерств, фейковая нота МИД РТ – это цепь событий. Есть силы, заинтересованные в обострении, но мы не допустим массовых столкновений».

– 28 апреля, в день эскалации конфликта, полномочный представитель правительства Киргизии Омурбек Суваналиев и глава Согдийской области Таджикистана Раджоббой Ахмадзода встретились на нейтральной полосе между КПП «Кызыл-Бел» и «Гулистон». Они договорились в целях недопущения конфликта на границе вести совместную разъяснительную работу не допускать провокаций, хотя в это время уже разворачивалась история с видеокамерами.

– Примечательно, что конфликт начался, когда «куратора Воруха», главы ГКНБ Киргизии Камчыбека Ташиева не было в стране.

– Удивила мобилизационная готовность пограничников, армейцев и спецназа.

– Конфликт имел мощное информационное сопровождение. Если раньше взаимное забрасывание камнями, перестрелки даже с использованием АГС и миномётов были достоянием региональных новостных агентств, то нынче об этом гремит весь мир. В украинских и прибалтийских СМИ чувствуется ликование: между странами – членами ОДКБ началась война!

– Тему ОДКБ как-то странно подсветил Бишкек, когда у Жапарова сообщили, что Кыргызстан не просит помощи у ОДКБ в решении конфликта с Таджикистаном; в это же время в Душанбе шло совещание секретарей Совбезов ОДКБ.

– Появилось множество заявлений о «действиях третьей стороны», которую политолог Макс Сариев назвал «глобальным игроком, который в скором будущем станет известным».

Версию «третьей силы» косвенно подтверждают разговоры о необходимости «маленькой победоносной войны» как для Жапарова, которому нужно укрепить свои позиции после референдума со спорными инициативами, так и для Рахмона, который начинает передачу власти сыну Рустаму Эмомали.

Разумеется, давний системный конфликт находится в сфере внимания Госдепа США. Главная задача американцев в связи с выводом войск из Афганистана – «зацепиться за регион». Не зря несколько дней назад Энтони Блинкен говорил по телефону с главами МИД Казахстана – Мухтаром Тлеуберди и Узбекистана – Абдулазизом Камиловым, а 23 апреля состоялась виртуальная встреча Блинкена с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в формате C5+1.

Совершенно очевидно, что большой войны, даже с учётом воинственно-патриотической риторики Рахмона в духе «ни пяди таджикской земли не отдадим», не будет. Однако конфликт остаётся, он будет продолжаться. И он уже отдаёт болью в организме евразийской интеграции, он требует решения. Пока оптимальным решением является размещение в зоне конфликта миротворческих сил ОДКБ.

Фото из соцсетей