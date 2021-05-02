В Одессе националисты провели марш в годовщину пожара в Доме профсоюзов

16:35 2.05.2021

Националисты в Одессе провели марш по случаю седьмой годовщины трагедии в Доме профсоюзов, в шествии участвовали около 400 человек. По данным издания «Страна.ua», в городе усилены меры безопасности, силовики прибыли в том числе из Киевской области.

Участники собрались на Соборной площади, где 2 мая 2014 года начались столкновения националистов и сторонников Антимайдана. Некоторые из националистов были одеты в камуфляжную форму. Они несли флаги Украины, «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) и флаги с вольфсангелем (волчьим крюком), который используется как символ батальона «Азов».

2 мая 2014 года беспорядки в Одессе переросли в уличные бои между сторонниками и противниками Евромайдана и привели к пожару в Доме профсоюзов. В тот день погибли 48 человек, более 250 пострадали, напоминает «Коммерсант».