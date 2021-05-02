В Одессе националисты провели марш в годовщину пожара в Доме профсоюзов
Националисты в Одессе провели марш по случаю седьмой годовщины трагедии в Доме профсоюзов, в шествии участвовали около 400 человек. По данным издания «Страна.ua», в городе усилены меры безопасности, силовики прибыли в том числе из Киевской области.
Участники собрались на Соборной площади, где 2 мая 2014 года начались столкновения националистов и сторонников Антимайдана. Некоторые из националистов были одеты в камуфляжную форму. Они несли флаги Украины, «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) и флаги с вольфсангелем (волчьим крюком), который используется как символ батальона «Азов».
2 мая 2014 года беспорядки в Одессе переросли в уличные бои между сторонниками и противниками Евромайдана и привели к пожару в Доме профсоюзов. В тот день погибли 48 человек, более 250 пострадали, напоминает «Коммерсант».
Комментарии читателей Оставить комментарий
в русских прибаутках 'Чукча' - синоним дурныка.
"оставайтесь в Украине". По-русски грамотно "оставайтесь на Украине ".
Нации нет, национальности не существует, а нацизм есть.
ясной мишенью для антинацюков
Все эти "укр. каратели" так же как и "ополченцы" финансируются одними и тем иже еврейскими деньгами олигрхов.
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разумеется.
но Людей Сожгли.. и Это Главное.
кто-то для себя сделал Выбор и должен висеть на столбе за это.