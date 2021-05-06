Премьер Чехии призвал «успокоить разогретые эмоциями» отношения с РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за разрядку разогретой эмоциями атмосферы в отношениях между Москвой и Прагой. 

"Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу", - заявил Бабиш, отвечая на вопросы депутатов нижней палаты парламента республики.

Он напомнил о возможности включения Чехии в список недружественных России государств, который, по заявлениям МИД РФ, только формируется. "Не знаю, мало ли вам этого [возможного включения]?" - обратился Бабиш к депутатам. "Наши дипломатические отношения с РФ находятся в кризисе", - цитирует его ТАСС.

Премьер заверил депутатов, что реакция чешских властей на инцидент во Врбетице, в причастности к которому в Праге подозревают российские спецслужбы, была правильной. "Мы поступили как суверенное государство. Мы получили выражение солидарности от наших союзников [по Евросоюзу и НАТО]", - сказал премьер.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.05.2021, 05:13
    Гость: нет-нет

    Вова и его зондеркоманда космолитов как всегда промямлит невнятное невнятное устами Пескова. Главной их задачей остается чтобы их приняли там на Западе за своих. Главной их целью остается любой ценой замириться с Западом.

  2. 07.05.2021, 04:19
    Гость: Победа

    Кажется мне, что было бы правильным прекратить всякие отношения с Чехией! И все! Пусть живут себе!

  3. 07.05.2021, 01:01
    Гость: gvozd

    Мы поступили как суверенное государство.
    -
    это особенно насмешило..
    вот Поэтому Государство НЕ должно иметь тотального контроля над интернетом и информацией - что-бы люди знали Правду, а не фильтрованный компот для лохов, что-бе эта камарилья могла из себя изображать "суверенность".

Все комментарии (10)
Выбор читателей
© KM.RU, Артем Чернов
«Принять Донбасс мешает не ООН, а наша знать, держащая свои активы за бугром»
Новая «пурга» Пескова: Будем с вами говорить «по-пацански», мужики
«Тунеядцы — наши враги. Хлеб трудовой от них береги!»
© KM.RU, Алексей Белкин
В Госдуме предложили запретить отождествлять СССР и Германию во время ВОВ
Избранное
Оставление Москвы в сентябре 1812 года. Ошибка или необходимость?
Нацизм? Нет, не слышали: Украина отрицает преступления Второй мировой войны
Фильм «Крым небесный»: скажи мне, чей Крым — и я тебе скажу, кто ты
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Кинопремьера «Стрельцов»: сказка о советском футболисте со сломанной судьбой
Как приготовить курицу в духовке целиком?
Америку превратят в проходной двор
«Железная» еда. Топ-5 продуктов для повышения уровня гемоглобина
Как трёхкратный чемпион Эстонии по плаванию стал московским чиновником: биография Максима Ликсутова
Вячеслав Рудников: «Московский судья Евгений Пахомов вольно или невольно сыграл решающую роль в хищении группой Александра Клячина активов стоимостью почти 3 миллиарда рублей». Подробная схема
Министр иностранных дел РФ всерьез противопоставляет хорошую жизнь и патриотизм