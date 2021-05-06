Премьер Чехии призвал «успокоить разогретые эмоциями» отношения с РФ

21:11 6.05.2021

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за разрядку разогретой эмоциями атмосферы в отношениях между Москвой и Прагой.

"Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу", - заявил Бабиш, отвечая на вопросы депутатов нижней палаты парламента республики.

Он напомнил о возможности включения Чехии в список недружественных России государств, который, по заявлениям МИД РФ, только формируется. "Не знаю, мало ли вам этого [возможного включения]?" - обратился Бабиш к депутатам. "Наши дипломатические отношения с РФ находятся в кризисе", - цитирует его ТАСС.

Премьер заверил депутатов, что реакция чешских властей на инцидент во Врбетице, в причастности к которому в Праге подозревают российские спецслужбы, была правильной. "Мы поступили как суверенное государство. Мы получили выражение солидарности от наших союзников [по Евросоюзу и НАТО]", - сказал премьер.