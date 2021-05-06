Премьер Чехии призвал «успокоить разогретые эмоциями» отношения с РФ
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за разрядку разогретой эмоциями атмосферы в отношениях между Москвой и Прагой.
"Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу", - заявил Бабиш, отвечая на вопросы депутатов нижней палаты парламента республики.
Он напомнил о возможности включения Чехии в список недружественных России государств, который, по заявлениям МИД РФ, только формируется. "Не знаю, мало ли вам этого [возможного включения]?" - обратился Бабиш к депутатам. "Наши дипломатические отношения с РФ находятся в кризисе", - цитирует его ТАСС.
Премьер заверил депутатов, что реакция чешских властей на инцидент во Врбетице, в причастности к которому в Праге подозревают российские спецслужбы, была правильной. "Мы поступили как суверенное государство. Мы получили выражение солидарности от наших союзников [по Евросоюзу и НАТО]", - сказал премьер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вова и его зондеркоманда космолитов как всегда промямлит невнятное невнятное устами Пескова. Главной их задачей остается чтобы их приняли там на Западе за своих. Главной их целью остается любой ценой замириться с Западом.
Кажется мне, что было бы правильным прекратить всякие отношения с Чехией! И все! Пусть живут себе!
Мы поступили как суверенное государство.
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это особенно насмешило..
вот Поэтому Государство НЕ должно иметь тотального контроля над интернетом и информацией - что-бы люди знали Правду, а не фильтрованный компот для лохов, что-бе эта камарилья могла из себя изображать "суверенность".
Вова невздумай!Нужно жёстко наказать за это, хватит сопли жевать!!!
Поздно рыть окопы когда танки в огороде))