Алиев объявил Шушу в Карабахе культурной столицей Азербайджана

13:53 7.05.2021

Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил город Шуша культурной столицей страны. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте главы Азербайджана.

"Дальнейшее совершенствование государственного управления и правового регулирования в Шуше не только послужит восстановлению и сохранению историко-культурного наследия в городе, но и создаст условия для его непрерывного развития", - цитирует "Интерфакс" текст распоряжения главы государства.

Данное распоряжение направлено на восстановление исторического облика города Шуша, восстановление его былой славы, а также, чтобы "воссоединить его с традиционной богатой культурной жизнью, продвижению его на международной арене как сияющую жемчужину богатой культуры, архитектуры и градостроительства Азербайджана на протяжении веков".

С 8 мая 1992 года этот город находился под контролем армянской стороны (армяне называют его Шуши). В ноябре 2020 года, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе, Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана города Шуша под свой контроль.