Алиев объявил Шушу в Карабахе культурной столицей Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил город Шуша культурной столицей страны. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте главы Азербайджана.
"Дальнейшее совершенствование государственного управления и правового регулирования в Шуше не только послужит восстановлению и сохранению историко-культурного наследия в городе, но и создаст условия для его непрерывного развития", - цитирует "Интерфакс" текст распоряжения главы государства.
Данное распоряжение направлено на восстановление исторического облика города Шуша, восстановление его былой славы, а также, чтобы "воссоединить его с традиционной богатой культурной жизнью, продвижению его на международной арене как сияющую жемчужину богатой культуры, архитектуры и градостроительства Азербайджана на протяжении веков".
С 8 мая 1992 года этот город находился под контролем армянской стороны (армяне называют его Шуши). В ноябре 2020 года, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе, Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана города Шуша под свой контроль.
Комментарии читателей Оставить комментарий
положим, кавказской Албании. К нынешней не имеющей никакого отношения.
Которая сгинула вникуда аж в 6 веке нашей эры.
Может быть, оппа-нентов?
старый анекдот, когда Армянская ССР попросила у них создать министерство моского флота.
Им из Москвы ответили: вы что, с ума спрыгнули? У вас же и моря нет?
На что армяне ответили: а в Азербайджане, ведь, есть министерство культуры?
Всё.
Всё или ноги.