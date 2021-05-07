Алиев объявил Шушу в Карабахе культурной столицей Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил город Шуша культурной столицей страны. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте главы Азербайджана.

"Дальнейшее совершенствование государственного управления и правового регулирования в Шуше не только послужит восстановлению и сохранению историко-культурного наследия в городе, но и создаст условия для его непрерывного развития", - цитирует "Интерфакс" текст распоряжения главы государства.

Данное распоряжение направлено на восстановление исторического облика города Шуша, восстановление его былой славы, а также, чтобы "воссоединить его с традиционной богатой культурной жизнью, продвижению его на международной арене как сияющую жемчужину богатой культуры, архитектуры и градостроительства Азербайджана на протяжении веков".

С 8 мая 1992 года этот город находился под контролем армянской стороны (армяне называют его Шуши). В ноябре 2020 года, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе, Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана города Шуша под свой контроль.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.05.2021, 22:04
    Гость: Ну,

    положим, кавказской Албании. К нынешней не имеющей никакого отношения.
    Которая сгинула вникуда аж в 6 веке нашей эры.

  3. 07.05.2021, 21:47
    Гость: Сразу напомнило

    старый анекдот, когда Армянская ССР попросила у них создать министерство моского флота.
    Им из Москвы ответили: вы что, с ума спрыгнули? У вас же и моря нет?
    На что армяне ответили: а в Азербайджане, ведь, есть министерство культуры?

Все комментарии (19)
Выбор читателей
Дачников предупредили о штрафах за одуванчики, ромашку и мяту на участках
© KM.RU, Алексей Белкин
В Госдуме предложили запретить отождествлять СССР и Германию во время ВОВ
В России ужесточили правила сбора грибов, ягод и березового сока
Избранное
Кинопремьера «Северный ветер» Ренаты Литвиновой: Матриархат давно пора вернуть назад?
Марсоход Perseverance прислал первую 360-градусную панораму Марса
Пожирателям разрешили «съесть» Байкал
Цифровой иммунный паспорт: вакцинированные от СOVID-19 получат QR-код и будут привязаны к специальному приложению
Бандеровцы из Тарусы
«Кто одержал победу в 1991 году, сплясав на останках СССР? Демократы? Капиталисты? Западники? Либералы? Антикоммунисты? Нет – "крысы"».
Воспитание собак
Писатель Сергей Лукьяненко - человек-антибиотик
«Современный человек озабочен секретностью персональных данных»
Масштабные хищения с помощью судей и разгром ИТ-холдинга «Эр-Стайл» рейдерами. Заявление Вячеслава Рудникова
Toyota Supra 2019: культ скорости