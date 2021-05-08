Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному» дипломату РФ

18:09 8.05.2021

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил лидеров Евросоюза выслать "хотя бы по одному" российскому дипломату после скандала из-за взрывов на чешском складе боеприпасов в 2014 году, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на чешские СМИ.

Чешские власти по-прежнему считают, что к инциденту во Врбетице причастны спецслужбы РФ, из-за этого из Чехии выслали 18 российских дипломатов. По несколько сотрудников дипмиссий РФ выслали Болгария, Латвия, Литва, Словакия и Эстония.

Чешский премьер-министр озвучил свою просьбу на проходящем в португальском городе Порту неформальном саммите лидеров ЕС. Накануне, 7 мая, участники саммита провели совместный ужин, во время которого господин Бабиш призвал их проявить солидарность с Чехией.

Этот призыв Чехии прокомментировал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным highly likely – шоу станет еще одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают", - написал он в своем Twitter.