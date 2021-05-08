Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному» дипломату РФ
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил лидеров Евросоюза выслать "хотя бы по одному" российскому дипломату после скандала из-за взрывов на чешском складе боеприпасов в 2014 году, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на чешские СМИ.
Чешские власти по-прежнему считают, что к инциденту во Врбетице причастны спецслужбы РФ, из-за этого из Чехии выслали 18 российских дипломатов. По несколько сотрудников дипмиссий РФ выслали Болгария, Латвия, Литва, Словакия и Эстония.
Чешский премьер-министр озвучил свою просьбу на проходящем в португальском городе Порту неформальном саммите лидеров ЕС. Накануне, 7 мая, участники саммита провели совместный ужин, во время которого господин Бабиш призвал их проявить солидарность с Чехией.
Этот призыв Чехии прокомментировал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным highly likely – шоу станет еще одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают", - написал он в своем Twitter.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если в руководстве стран запада и Евросоюзе увеличивается количество идиотов, то посмотрим чем кончится.
А что,чехи не знают,что евреи в России узаконили ресурсы России,внедрили Шаломова и Менделя в президенты России,опираяясь на на договор с НАТО,(если русский народ вздумает взять власть в России после Горбачева,то ельценоиды попросят натовцев расстрелять мирных граждан по России).Как
действовал чехословацкий корпус на Трансибе.Так что послы не русские,Абрамовичи не русские.Дума -это сборище евреев Пугачих,Жириновских и Каспаровых.Эти дурные евреи вывозят невосполнимые ресурсы из России,за бесценок продают,а доллары ложат в Банки Запада.Придет время ,и доллар,евро аннулируют.Пропадут у евреев Дерипасок банковские сбережения.Долг США превышает стоимость всего золота,существующего на Земле.
Скажи там
Не будите спящего медведя
Плюрализм мнений даже среди руководителей одной страны явление нормальное. Но дело в том, что эти предложения исходят от одного руководителя - премьера. А плюрализм в одной голове - это уже шизофрения.