Песков прокомментировал слова Путина о «сборище недобитых карателей»
Россия фиксирует проявления неонацизма в странах Европы, на Украине и в Прибалтике, и для нее это неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина на параде Победы о "сборище недобитых карателей".
"Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики, действительно, мы видим тех же неонацистов", - приводит слова Пескова "Интерфакс".
Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня Победы, подчеркнул, что сегодня есть свидетельства попыток переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. "Мы видим сборища недобитых карателей, их последователей", - отметил президент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот к примеру французских неонацистов в лице Мари Ли Про Транслирует Россия,Итальянских нациков тоже финансирует тоже Россия.
Чем больше нищеты и чем больше провалы экономики, тем больше, жирнее и злее враги за бугром.
кто поддерживает неонацистов в Европе
--
для тех кто до сих пор не знает..
ненацистов в европе финансируют и дают политическое прикрытие:
1) сша
2) британия
3) еврокомиссия
в еврокомиссии например находятся у руля ес прямые наследники людей служивших в сс..
как следствие, в ряде стран ес у власти находятся прямые наследники служивших третьему рейху.
в сша у власти олигархия которая Привела к власти гитлера, а до него тн ленина.. эти же в самое недавнее время развязали войну в европе и привели к власти нацистов в прибалтике и на украине.
так что не делайте вид в следующих раз что не знаете - теперь вы проинформированы.
Среднеевропеец, среднеамериканец вообще без понятия, что Россия враг номер один. Вы знаете почему? Потому что они живут другими мерками. Простым гражданам до бубна, кто там есть враг. А вот почему вы, простой гражданин, так озабочены врагами извне - вот вопрос. Не смотрите центральные каналы. Здоровья будет побольше и озабоченность проблемами ближнего зарубежья не будет у вас стукать по голове.
"Россия фиксирует проявления неонацизма в странах Европы, на Украине и в Прибалтике, и для нее это неприемлемо..." А что мы можем с этим поделать ? Это их внутреннее дело. Если общество в этих странах с этим согласно, значит таково это общество. Значит таковы и их герои, память о которых они чтут. Тут ведь главное не то, за кого воевали эти "герои", а против кого. И не важно, что порой они форму войск СС носили. Для нынешних идеологов и политиков в этих странах главное, что они с Советской Армией воевали. Это одно, в глазах вышеуказанных лиц, делает из них героев и патриотов. Хотя патриотизмом тут не пахнет. Не может быть патриотом страны человек, который носил военную форму иностранного государства, получал от него же оружие и боеприпасы, денежное и продовольственное довольствие, а заодно выполнял приказы офицеров-иностранцев.